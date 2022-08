Im Kreis Warendorf in NRW wurde ein Hund in einer Plastiktüte verschnürt und in ein Gebüsch geworfen. Passanten fanden das verwahrloste Tier. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und ermittelt gegen das Tierschutzgesetz.

Beckum. Nach dem Fund eines in einer Plastiktüte verschnürten Hundes sucht die Polizei im Kreis Warendorf (Nordrhein-Westfahlen) nach dem Besitzer. Ein Zeuge hatte das verwahrloste Tier am Freitag in Beckum in einem Gebüsch entdeckt.

Laut Mitteilung von Montag befreiten Beamte den Hund und brachten ihn in eine Tierklinik. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die den Eigentümer kennen oder gesehen haben, wie die mit Kabelbindern verschlossene Tüte abgelegt wurde. Ermittelt wird wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

