Die gebürtige Ukrainerin Alina Artamina war zum Kriegsausbruch zufällig in Kiew – und harrte dort schließlich vier Monate lang aus. Inzwischen ist sie zurück in Leipzig. Wie geht es ihr?

Leipzig. Als Alina Artamina in Leipzig ankommt, ist es tief in der Nacht und die Luft noch lau. Mehr als 30 Stunden lang, so erinnert sich Artamina heute, war sie zuvor von Kiew aus mit dem Bus unterwegs. Im Hof ihres Wohnhauses in Leipzig wird noch gefeiert, eine Sommerparty. Alina wundert sich, sie begreift nicht sofort, warum es nachts so laut ist, so laut sein darf. In Kiew, wo sie in den Monaten zuvor gelebt hat, beginnt noch immer jeden Abend eine Sperrstunde.

Seit vielen Jahren lebt Alina Artamina in Leipzig. Ende Februar war sie gerade zufällig in Kiew, wollte sich vorübergehend um ihre kranke Mutter kümmern. Dann fielen Bomben auf ihre Heimatstadt. Weil ihre Mutter nicht gehen konnte, als so viele flohen, blieb auch Artamina. Vier Monate lang sah sie ihren kleinen Sohn nicht. Jetzt ist sie wieder in Leipzig. Einen normalen Alltag, sagt sie, darin versucht sie sich noch.