Berliner Gericht spricht Höchststrafe wegen Kriegsverbrechens in Damaskus aus

Alles wird (wieder) gut!

Der THW Kiel betreibt mit einem Sieg gegen Celje Wiedergutmachung und kann jetzt Daumen drücken. Mit ein bisschen Glück ist sogar Platz drei in der Gruppenphase der Champions League noch möglich. Und am Sonntag könnte dann Wiedergutmachung 2.0 folgen in der Handball-Bundesliga in Lemgo. So oder so, es geht weiter, immer weiter.