Kriminalpolizei sucht Zeugen: Unbekannter ersticht Taxifahrer in Basel

In der Schweiz fahndet die Polizei nach einem unbekannten Mann, der in Basel einen Taxifahrer niedergestochen haben soll.

In der Schweiz hat ein Unbekannter am Freitagabend einen Taxifahrer erstochen. Die Tat ereignete sich in der Grenzstadt Basel nahe eines Bahnhofs. Die Polizei fahndet nach dem Täter.