﻿Kriminologe über Zunahme von Kinderpornografie: „Es kann auch unschuldige Minderjährige oder besorgte Eltern treffen“

Potsdam. Die Fälle von Kinderpornografie nehmen zu. Doch die meisten Tatverdächtigen sind Kinder und Jugendliche. Was dahinter steckt und wie man Kinder im Netz vor sexuellem Missbrauch schützen kann, erklärt der Cyberkriminologe Thomas-Gabriel Rüdiger im Interview.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Herr Rüdiger, die Fallzahlen zu Kinderpornografie sind im vergangenen Jahr bundesweit um acht Prozent gestiegen. Die Polizei hat 54.188 solcher Fälle registriert. Sind mehr Sexualstraftäter im Netz unterwegs?

Thomas-Gabriel Rüdiger: Das ist schwer zu sagen, da es ein hohes Dunkelfeld bei diesen Delikten gibt. Die zunehmende Digitalisierung der Gesellschaft, soziale Medien und Smartphones gepaart mit der gefühlten Anonymität im Netz sowie ein automatisches Meldesystem aus den USA sind aber sicherlich auch ein Grund für diesen Anstieg. Hinzu kommt, dass mittlerweile auch Medien, die als sogenanntes kinderpornografisches Material gelten, von den Kindern selbst angefertigt werden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von GetPodcast, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie meinen Sie das?

Wenn ein 13-jähriger Junge seiner 14-jährigen Freundin ein Nacktbild zusendet, dann kann es sich bereits um kinderpornografische Inhalte handeln. Wenn dann dieses Bild, nachdem die Beziehung beendet ist, in einem Klassenchat aus Rache verbreitet wird, kann hier schnell ein Strafverdacht wegen Besitzes kinderpornografischer Inhalte entstehen – auch gegen die Teilnehmer der Gruppe. Das ist ein zunehmender Trend, der aus meiner Sicht auch mit ein Grund dafür sein kann, dass mehr als die Hälfte der Tatverdächtigen bei kinderpornografischen Delikten über das Internet bereits 2021 jünger als 18 Jahre waren. Vor einigen Jahren lag die Quote teilweise eher noch im einstelligen Bereich. Die Kinder und Jugendlichen wissen häufig gar nicht, dass sie sich mit solchen Nacktbildern strafbar machen können.

Cyberkriminologe: Kinderpornografie ist kein guter Begriff

Egal ob Bilder von sexuellem Missbrauch oder freiwilliges Nackt-Selfie – das wird alles unter dem Begriff Kinderpornografie gesammelt?

Genau. Ich halte den Begriff Kinderpornografie sprachlich für ungeeignet, weil er die Bandbreite der Taten nicht abbildet. Einerseits verharmlost der Begriff Pornografie die Abbildungen von schwersten Sexual- und Gewaltdelikten an Kindern. Anderseits erfasst er aber auch die dargestellten Sexting-Fälle. Alle Bilder, die Kinder unter 14 Jahren nackt oder in ungünstigen Posen zeigen, könnten als kinderpornografisches Material gewertet werden. Im Jahr 2021 wurde das Gesetz noch weiter verschärft und fast alle kinderpornografischen Delikte zum Verbrechenstatbestand erklärt. Allerdings werden durch diese Gesetzesverschärfung nicht nur Sexualstraftäter härter bestraft, sondern es kann auch unschuldige Minderjährige oder besorgte Eltern treffen.

Kommt es in solchen Fällen tatsächlich zu Verurteilungen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ja, da lässt das Gesetz kaum Spielraum. Ein Beispiel, das mir im Kopf geblieben ist, ist ein 50-jähriger Vater, der gesehen hat, dass das Facebook-Profil seines Sohnes gehackt und darüber kinderpornografische Fotos gepostet wurden. Er hat einen Screenshot von dem Profil gemacht und es seinem Sohn geschickt, damit dieser damit zur Polizei gehen kann. Mit diesem Screenshot hat sich der Vater strafbar gemacht, weil er kinderpornografisches Material angefertigt hat.

Kinderpornografie-Gesetz soll reformiert werden

Das heißt: Ein Screenshot reicht schon aus?

Ja, das kommt immer wieder vor. Die Menschen handeln reflexartig und wollen Beweise sichern und sind sich nicht im Klaren, dass sie damit eine Straftat begehen. Das hat ernsthafte Folgen. Der 50-jährige Vater ist verurteilt worden wegen der Verbreitung von Kinderpornografie und ist damit vorbestraft. Dieser Mann wird also vereinfacht dargestellt genauso behandelt, wie ein Sexualstraftäter, der gezielt Abbildungen von schwerem sexuellem Kindesmissbrauch im Darknet besorgt und verbreitet. Das ist schwer nachzuvollziehen, denn der Vater wollte ja das Richtige tun.

Thomas-Gabriel Rüdiger ist Leiter des Instituts für Cyberkriminologie an der Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg. © Quelle: STEPHAN LIMBERG

Wie sollte man handeln, wenn man kinderpornografische Inhalte auf dem Handy des eigenen Kindes oder auf Facebook entdeckt?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf keinen Fall einen Screenshot ohne Rücksprache mit der Polizei anfertigen. Ein Problem ist auch die automatische Download-Funktion, die bei vielen Handys voreingestellt ist. Wenn sie in einer Chatgruppe sind und jemand, warum auch immer in der Gruppe kinderpornografisches Material einstellt, werden diese meist automatisch in ihrer Galerie heruntergeladen und gespeichert. Damit besitzen sie kinderpornografische Inhalte und es kann der Anfangsverdacht eines Verbrechentatbestandes bestehen.

Immer mehr Fälle von Cybergrooming

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hat Anfang der Woche angekündigt, das Gesetz zur Bekämpfung von Verbreitung, Erwerb und Besitz sogenannter Kinderpornografie zu reformieren, damit das künftig nicht mehr passiert.

Ich finde es richtig, dass wir Sexualstraftäterinnen und -täter, um die es uns als Gesellschaft geht, auch mit einem entsprechend schweren Strafvorwurf konfrontieren. Trotzdem sollte das Gesetz angepasst werden, um die dargestellten Fallkonstellationen zu vermeiden. Schon im vergangenen Jahr haben die Justizminister der Länder, auch auf Initiative des Landes Brandenburg, eine Reform des Gesetzes gefordert. Die jetzige Fassung des Gesetzes trifft dabei teilweise nicht nur die Falschen, sondern bindet dadurch auch Personal bei Justiz und Polizei, das sich eigentlich um die „richtigen“ Sexualstraftäter kümmern müsste. Das kann sich zum Beispiel auch bei der Verfolgung von Cybergrooming bemerkbar machen, das für Kinder ein großes Risiko darstellt.

Was ist Cybergrooming?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Cybergrooming ist das onlinebasierte Einwirken auf Kinder mit dem Ziel der Einleitung oder Intensivierung eines sexuellen Kindesmissbrauchs. Das ist ein Riesenphänomen, das immer weiter zunimmt. Laut einer repräsentativen Studie der Landesanstalt für Medien NRW wurden im Jahr 2022 etwa 20 Prozent der Acht- und Neunjährigen im Internet von Erwachsenen angesprochen – im Jahr davor waren es noch zehn Prozent. Das heißt, jedes fünfte Kind im Alter zwischen acht und neun Jahren berichtet von Anbahnungsversuchen von Sexualtätern im Internet. Cybergrooming ist schon länger traurige Normalität für Minderjährige im Netz.

Cyberkriminologe fordert mehr Polizeipräsenz im Netz

Mit welcher Intention sprechen die Täter die Kinder an?

Häufig suchen Täter den Kontakt, um sexuell motivierte Übergriffe bis hin zu Missbrauchshandlungen im physischen Raum zu begehen. Sexualstraftäter haben im Netz unzählige Möglichkeiten, sich als jemand komplett anderes auszugeben. Es werden andere Bilder verwendet oder Videos manipuliert. Vor zwei Jahren wurde in Österreich ein 50-jähriger Mann verurteilt, der sich als 16-jähriges Mädchen auch in Videos mit entsprechender Technik ausgegeben hat. Auf diese Weise hat er rund 600 Jungen dazu gebracht, ihm sexualisierte Videos zu schicken.

Faeser will Sexualstrafrecht für Jugendliche mildern Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat sich für eine Entschärfung des Sexualstrafrechts ausgesprochen. © Quelle: dpa

Was muss getan werden, um das Internet für Kinder und Jugendliche sicherer zu machen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es braucht mehr Prävention. Kampagnen können darauf aufmerksam machen, aber wir brauchen eine Vermittlung von Medienkompetenz als verpflichtendes Schulfach an Schulen – am besten ab der ersten Klasse. Bei den Kindern sollte man aber nicht aufhören, denn auch die Eltern müssen sich mit den Gefahren auskennen, die im Internet lauern. Sie sollten sich unbedingt selbst die Apps und Spiele herunterladen, die ihre Kinder nutzen. Nur so können sie selbst beurteilen, ob diese problematisch sind und darüber mit den Kindern ins Gespräch kommen.

Und was kann die Polizei tun?

Minderjährige und viele Erwachsene verbringen teilweise mehr Zeit im Internet als auf der Straße. Deshalb sollten auch die Sicherheitsbehörden dort Präsenz zeigen und ansprechbar sein. In Dänemark gibt es sichtbare polizeiliche Onlinestreifen, die auch in Sozialen Medien und sogar Onlinespielen aktiv sind. Das wäre sicherlich auch in Deutschland möglich. Ich bin mir sicher, dass allein durch eine stärkere Sichtbarkeit von Polizisten in digitalen Räumen die Hemmschwelle zur Tatbegehung erhöht und damit Straftaten verhindert werden könnten. Viele kennen sicherlich den Effekt: Man fährt auf der Autobahn langsamer, wenn ein Streifenwagen neben einem fährt. Das lässt sich aus meiner Sicht auch auf das Internet übertragen.

Dieses Interview ist zuerst in der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ erschienen.