Nach einem technischen Fehler haben am Donnerstag die Abiturprüfungen in NRW mit einem Tag Verspätung begonnen. Damit sorgt das Ministerium jedoch erneut für Kritik, denn die Klausuren fallen nun auf das muslimische Zuckerfest.

Abiturklausuren am Zuckerfest: Erneut Ärger über Nachprüfungen in NRW

Düsseldorf. Eigentlich hätte das Abitur 2023 in Nordrhein-Westfalen bereits am Mittwoch mit Klausuren in mehreren naturwissenschaftlichen und technischen Fächern starten sollen. Nach massiven technischen Problemen hatte das Schulministerium die Prüfungen aber kurzfristig landesweit auf Freitag verschoben. Damit fallen sie jedoch auf das muslimische Zuckerfest, welches traditionell einen Tag lang gefeiert wird und bereits am Abend des 20. April beginnt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In den sozialen Netzwerken ist die Verärgerung über den neuen Klausurtermin daher groß. „Liebe Schüler*innen, kommt bitte am 1. Weihnachtstag in die Schule und schreibt eure Abiklausur, die eigentlich zwei Tage vor dem Fest geschrieben werden sollte. Würde niemand so planen oder? Doch! Denn dass am Freitag das Ramadanfest ist, ist unwichtig“, schreibt etwa eine Userin bei Twitter.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

„Ich finde es auch ein Unding“, kommentiert eine weitere Nutzerin. „Vor allem: In nahezu jeder Schule in NRW werden die SuS an Bayram selbstverständlich freigestellt, es ist also nicht so, dass es was ganz Besonderes ist, dass man sonst nicht auf dem Schirm hat…“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Koordinationsrat der Muslime enttäuscht

Auch der Koordinationsrat der Muslime äußerte sich in einer Pressemitteilung zu der Verschiebung der Abiturprüfungen in NRW. „Mit Enttäuschung, Verwunderung und Verärgerung haben wir gestern Abend von der sehr kurzfristigen Verschiebung des ersten Tages der Abitur-Prüfungen in NRW durch zahlreiche Rückmeldungen aus den muslimischen Gemeinden erfahren“, teilte Murat Gümüş, Sprecher des Koordinationsrates der Muslime mit. Abiturientinnen und Abiturienten muslimischen Glaubens werde so die Möglichkeit versperrt, das Fest zum Fastenbrechen in der Moschee oder gemeinsam mit ihrer Familie zu begehen.

„Dem zuständigen Ministerium ist längst bekannt, dass das Ramadan-Fest am 21.04. beginnt. Entweder wurde dies bei der Vertagung nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt. Es wäre auch kaum vorstellbar, dass an Weihnachten oder Ostern Abiturprüfungen stattfinden“, so Gümüş. Er forderte alle Bundesländer zu mehr Rücksicht auf religiöse Vielfalt bei der Auswahl von Prüfungsterminen dieser Art auf.

Schülerinnen und Schüler kritisieren Abipanne in NRW

Die Landesschüler- und Schülerinnenvertretung NRW kritisierte ebenfalls die unzureichende Vorbereitung auf die anstehenden Abiturprüfungen. „Das nun verursachte Chaos ist ein weiterer Beleg dafür, dass das zentralisierte Abitur und der Privatisierungswahn der Landesregierung für zukünftige Abschlussprüfungen überwunden werden müssen“, sagte Phil Robin Weber aus dem Landesvorstand der Landesschüler- und Schülerinnenvertretung NRW gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. „Zudem feiern viele Schüler, Schülerinnen und Lehrkräfte an dem anvisierten Nachholtermin das Zuckerfest und müssen die Planungen nun den Versäumnissen des MSBs unterordnen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zusätzlich sorge der angekündigte ganztägige bundesweite Streik bei der Bahn bei Schülerinnen und Schülerinnen schon jetzt für Angst, „am Freitag die wichtige Prüfung nicht oder nur verspätet antreten zu können.

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Dario Schramm, ehemaliger Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, äußerte zudem Kritik an der Kommunikation des Ministeriums. „Keine Entschuldigung an Lehrer*innen oder Schüler*innen, keine persönlichen Worte. Das ist kommunikativ unterirdisch.“, schrieb er auf Twitter.

Ministerium: Muslimische Schülerinnen und Schüler müssen nicht mitschreiben

Am Donnerstag äußerte sich das Ministerium in einer Pressemitteilung zu der Verschiebung auf den religiösen Feiertag. „Schülerinnen und Schüler muslimischen Glaubens müssen die Prüfungen am Freitag nicht mitschreiben“, verkündete Schul- und Bildungsministerin Dorothee Feller. Der Termin sei ursprünglich wegen des Zuckerfestes freigehalten worden, hieß es. „Wer wegen des Festes nicht an den Prüfungen teilnehmen möchte, kann nach vorheriger Abstimmung mit der Schulleitung am 9. Mai nachschreiben.“ Sofern die Durchführung der Abiturklausuren sichergestellt ist, sollen Lehrkräfte muslimischen Glaubens zudem Sonderurlaub nehmen dürfen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Abi-Prüfungen in Kunst, Musik, Geografie, Erziehungswissenschaft, Geschichte, Sozialwissenschaften, Philosophie, Psychologie, Recht, Soziologie, Volkswirtschaftslehre, Religion und Sport starteten am Donnerstag um 9 Uhr am Morgen ohne Download-Probleme.

Die meisten Schulen in NRW hatten am Mittwoch die Aufgaben für das Zentralabitur nicht vom Server herunterladen können. Das Ministerium wies daraufhin, dass alle Schulen nun ab Donnerstagmittag die Klausuraufgaben für Freitag herunterladen müssten – auch die Schulen, die den Download trotz der Technikprobleme noch am Dienstag geschafft hätten.

Der nächste reguläre Abi-Prüfungstag steht nach Angaben des Ministeriums dann an diesem Montag an. Dafür sollen die Aufgaben am Freitag heruntergeladen werden.

RND/al/dpa