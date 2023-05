﻿Alkohol und Schikane – gehört das zum Filmset?

Hannover. Ein Filmset ist kein normaler Arbeitsplatz. Anderenfalls würden nicht so seltsame Geschichten kursieren wie etwa die von Jack Nicholson, der während des Drehs des Mafiathrillers „Departed“ (2007) plötzlich eine echte Waffe auf seinen Co-Star Leonardo DiCaprio richtete. Die Szene sei toll gewesen, weil sich in DiCaprios Gesicht echter Schrecken gespiegelt habe, befand Regisseur Martin Scorsese. Die Einstellung blieb drin im fertigen Film.

Solche Anekdoten beleuchten die besondere Situation, in der Menschen unter großem Zeit- und Gelddruck über Monate miteinander arbeiten. Film ist ein teures Risikogeschäft. Besonders brisant sind solche Geschehnisse erst durch das Machtgefälle, das beim Dreh herrscht. Ein Filmset ist ein kompliziertes hierarchisches Gebilde. Und da kommt der Regisseur – und immer noch selten genug die Regisseurin – ins Spiel. Manche nennen den Regisseur deshalb vorsichtshalber Gott. Und mancher Regisseur sieht sich offenbar selbst so.

Prominente Beispiele dafür gibt es in der Kinogeschichte zuhauf. Rainer Werner Fassbinder demütigte und tobte nach Herzenslust. „Ich bring‘ dich um, ich schlitz‘ dich auf!“, brüllte er schon mal. Er war ein diabolischer Meister darin, Schauspielerinnen und Schauspieler gegeneinander auszuspielen. Nach heutigen Gepflogenheiten wäre er untragbar, um es vorsichtig zu formulieren.

An deutschen Theatern läuft die Debatte über schikanierende Regisseure schon seit Jahren. Frank Castorf hat sich gern als „Tyrann“ bezeichnet, so als sei das ein Qualitätsausweis. Der inzwischen verstorbene Dieter Wedel wurde bei seinem Rauswurf bei den Bad Hersfelder Festspielen 2017 bescheinigt, er herrsche wie ein „nordkoreanischer Diktator“.

Inzwischen sieht es danach aus, als ob sich das Zeitalter der toxischen Männlichkeit dem Ende zuneigen könnte. Niemand glaubt mehr an den Geniekult, der diese Machtspiele einst gerechtfertigt hatte.

Im aktuellen Fall von Til Schweiger ist in einem Bericht des Nachrichtenmagazins „Spiegel“ von Geniekult allerdings weniger die Rede. Immer wieder sei Schweiger betrunken am Set seines Films „Manta, Manta – Zwoter Teil“ erschienen, auch schon am helllichten Tag. In einer bunt gemischten Anklage legt der „Spiegel“ Deutschlands kommerziell wohl erfolgreichstem Schauspieler und Regisseur Beschimpfungen, Gebrüll und überlange Arbeitszeiten zur Last. Letzteres ist beim Film eher die Regel als die Ausnahme, auch die Tatsache, dass ein Regisseur morgens ungeplante Szenen mit zum Dreh bringt, die er nachts ersonnen hat.

Laut dem „Spiegel“-Bericht soll Schweiger aber auch in betrunkenem Zustand einen Constantin-Mitarbeiter mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben und indirekt für einen Unfall am Set verantwortlich gewesen sein. Eine übermüdete Mitarbeiterin stürzte demnach durch das defekte Dach einer Fabrikhalle, vor dem sie nicht gewarnt worden sei. Eine Komparsin sei zu einer Oben-ohne-Szene gedrängt worden, so das Magazin.

Schweiger und seine Produktionsfirma Constantin weisen die Vorwürfe zurück. Manches davon habe gar nicht stattgefunden, ließ Schweigers Anwältin den „Spiegel“ wissen. Die Constantin gibt zu Protokoll, dass die „Stimmung während der Dreharbeiten ganz überwiegend überdurchschnittlich positiv“ gewesen sei. Crewmitglieder berichteten dem „Spiegel“ dagegen von einem „Klima der Angst“.

Der mächtige Til Schweiger

Das Magazin beruft sich auf Gespräche mit mehr als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Schweigers Umfeld. Allesamt wollen sie ihre Namen nicht genannt wissen. Zu mächtig sei Schweiger. Er könne Karrieren zerstören. Am Set sei Schweiger in Anspielung auf die „Star Wars“-Filme „Imperator“ genannt worden, sein Wohnwagen „Todesstern“. Oder spiegelt sich in diesen Bezeichnungen womöglich nur der typische Schweiger-Humor?

Schauspielerin Nora Tschirner hat sich unterdessen mit einem Video zu Wort gemeldet. Sie hat mit Schweiger bei den Publikumserfolgen „Keinohrhasen“ (2007) und „Zweiohrküken“ (2009) zusammengearbeitet. Es sei in der Filmbranche seit Jahrzehnten für jeden ein „offenes Geheimnis, dass diese Zustände herrschen“, so Tschirner.

Auf konkrete Vorwürfe gegenüber Schweiger geht sie in ihrem Video aber nicht ein. Ihr Zorn richtete sich offenbar gegen die Zustände in der Filmindustrie allgemein, die den Vorgängen offenbar nicht auf den Grund gingen. Damit ignoriere man den Mut der Menschen, die sich geäußert hätten.

Schweigers Alkoholkonsum ist alles andere als ein Geheimnis. Er selbst hat kürzlich ein Instagram-Video veröffentlicht, das ihn am Pool seiner Mallorca-Villa zeigt. Darauf war er lallend und schwankend zu sehen. Mittlerweile wurde das Video gelöscht. Gegenüber RTL sagte Schweiger: „Wenn man hart gearbeitet hat, dann feiert man hart.“

Die Zeiten patriarchalischer Macker, die ihre Machtposition in übelster Form ausnutzen, sollten wirklich vorbei sein. Claudia Roth, Kulturstaatsministerin

Nun hat auch die Kulturstaatsministerin Claudia Roth „lückenlose Aufklärung“ gefordert: „Die Kultur- und Medienbranche ist aufgrund ihrer Struktur offenkundig anfällig für Machtmissbrauch, für sexualisierte Übergriffe und auch für den Verstoß gegen Arbeitsschutzregeln“, sagte die Politikerin. „Die Zeiten patriarchalischer Macker, die ihre Machtposition in übelster Form ausnutzen, sollten wirklich vorbei sein. Auch wenn das offenkundig noch nicht alle verstanden haben.“ Roth bringt einen Verhaltenskodex für die Filmbranche ins Spiel.

Umstritten und provozierend

Als eine der umstrittensten Persönlichkeiten im deutschen Filmgeschäft gilt der 59-jährige Schweiger schon lange. Mit seinem derben Auftreten polarisiert er. Immer wieder geht er mit provozierenden Äußerungen in die Öffentlichkeit, zuletzt kommentierte er die Sinnhaftigkeit der Corona-Maßnahmen.

Mit der Drehbuchautorin Anika Decker streitet er seit Jahren um die Einnahmen der Filme „Keinohrhasen“ und „Zweiohrküken“. Decker fordert eine Entlohnung, die den Millionengewinnen der beiden Komödien angemessen sei.

Gleichzeitig aber hat sich Schweiger über Jahrzehnte eine Ausnahmestellung erarbeitet. Auch der zweite „Manta“-Film hat bereits mehr als eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer gefunden. Schweiger zählt zu den wenigen Filmemachern, die zumindest einen kleineren Teil ihrer millionenschweren staatlichen Förderung zurückzahlen, so etwa bei seiner Demenz-Tragikomödie „Honig im Kopf“. Das schaffen die wenigsten. „Manta 2″ wurde mit Steuergeld in Höhe von mehr als einer Million Euro gefördert.

Sensibilisierung der Filmszene

Fragt man in der Branche herum, bekommt man auch Positives über sein Benehmen zu hören: Jemand, der ihn bei einer eng getakteten Kinotour begleitete, erklärte am Dienstag, er habe keine Auffälligkeiten wahrgenommen. Überaus freundlich sei Schweiger stets gewesen. Wie er sich am Set benehme, sei aber möglicherweise eine ganz andere Sache.

Die Sensibilisierung der Filmszene für unhaltbare Arbeitszustände hat international erst so richtig mit dem tiefen Sturz des US-Studiochefs Harvey Weinstein vor knapp sechs Jahren Fahrt aufgenommen. Weinstein landete wegen sexueller Übergriffe auf der Anklagebank und dürfte die restlichen Lebensjahre im Gefängnis verbringen. Furcht und Schrecken verbreitete er aber auch darüber hinaus.

Seit Weinsteins beruflichem Ende sind die Chancen von Filmemachern zumindest ein wenig gesunken, bei Fehlverhalten ungeschoren davonzukommen. Auch hierzulande: In Deutschland gibt es seit 2018 eine Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung und Gewalt „Themis“, benannt nach der griechischen Göttin der Gerechtigkeit, an die sich Betroffene wenden können. Laut „Themis“-Vorstand wurden seit Gründung vor fünf Jahren insgesamt 2000 Beratungsgespräche geführt. Am Filmset überwachen sogenannte Intimitätskoordinatoren die Entstehung von Sexszenen.

Abrechnung von Neidern?

Die Frage bleibt, warum gerade jetzt die Wutwelle gegen Schweiger so hoch schlägt. Ist nun die schützende Blase des Erfolgsverwöhnten geplatzt? Kann nicht einmal mehr eine so mächtige Produktionsfirma wie Constantin für ein kommerziell einträgliches Schweigen sorgen (viele Jahre lang hatte Schweiger zuvor mit dem Warner-Studio gearbeitet)? Oder handelt es sich hier auch um eine hochgeschäumte Abrechnung von Neidern?

Liegen Vorwürfe wie die gegen Schweiger erst einmal auf dem Tisch, zieht das in jedem Fall Folgen nach sich: Die französischen Regisseurin Cathérine Corsini hat das gerade erfahren. Sie hatte es mit ihrem Film „Le Retour“ zunächst beim Filmfestival in Cannes in den hochkarätigen Wettbewerb geschafft – nur um sogleich von der Festivalleitung wieder aus demselben gekegelt zu werden.

Corsini war unter anderem vorgeworfen worden, sich am Set aggressiv und autoritär verhalten zu haben. Das Problem: Es blieb bei Verdächtigungen. Cannes hat den Film nach einer eigenen Prüfung inzwischen wieder in den Wettbewerb genommen. Chancen auf eine Palme dürfte Corsini trotzdem nicht mehr haben.

Wie die Schweiger-Debatte die Gunst seines Millionenpublikums beeinflusst, werden wir spätestens beim nächsten Film erfahren: Schon im Dezember soll nach momentaner Planung die Tragikomödie „Das Beste kommt noch“ anlaufen. Die Handlung dreht sich um zwei Freunde und eine tödliche Krankheit. Schweiger übernimmt eine der beiden Hauptrollen in dem Buddy-Film. Von unregelmäßigen Vorkommnissen ist bislang nichts bekannt.