Charles‘ Krönung: Alle Infos zur Zeremonie am 6. Mai 2023

Krönung, Prozession und Winken vom Balkon - der kommende Samstag ist DAS Royal-Event des Jahres. Wie läuft die Zeremonie ab, wann geht es los und wird die Krönung im Fernsehen übertragen? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wann ist die Krönung von Charles? Datum, Uhrzeit, Ort

Zwar ist Charles III. bereits König, die offizielle Krönung steht jedoch noch aus. Am 6. Mai 2023, also etwa ein halbes Jahr nach dem Tod von Queen Elizabeth II, soll die Zeremonie nun stattfinden. Die Daten im Überblick:

6. Mai 2023: Krönung von König Charles III.

Um 11 Uhr brechen Charles und Kamilla zum Krönungsgottesdienst.



Die Live-Übertragung vieler Sender startet bereits um 10.30 Uhr.



Die Krönung selbst findet in der Westminster Abbey statt.

Zudem wird der 6. Mai 2023 in Großbritannien zum offiziellen Feiertag erklärt.

Gefeiert wird aber nicht nur am Samstag. Vom 6.-8. Mai herrscht Ausnahmezustand in Großbritannien, denn bei der Krönung allein soll es nicht bleiben.

7. Mai 2023: Krönungsschmaus „Coronation Big Lunch“ und Konzert auf Schloss Windsor

8. Mai 2023: „The Big Help Out“ - Bevölkerung wird ermuntert, die Freiwilligenarbeit in ihren Gemeinden kennenzulernen

Ablauf von Charles‘ Krönung

Der zeremonielle Ablauf der Krönung ist bis ins Detail geplant und seit mehr als 1000 Jahren unverändert. Allerdings passt sich der König hinsichtlich der Länge der Moderne an und verkürzt den Ablauf von ehemals drei auf eine Stunde.

Der Tag beginnt mit einem Krönungsgottesdienst in der Westminster Abbey. Vormittags werden König Charles und Camilla mit der „Diamond Jubilee“-Staatskutsche vom Londoner Buckingham-Palast in die Kirche gefahren.

11 Uhr: Charles und Camilla schreiten durch das Hauptportal der Kirche.

12 Uhr: Der Gottesdienst beginnt. Höhepunkt der Krönungszeremonie ist die Salbung. Dieser sakrale Moment, bei dem Hände, Brust und Kopf mit heiligem Öl berührt werden, findet jedoch nicht vor den Augen der Öffentlichkeit statt. Danach setzt der Erzbischof Charles die Edwardskrone auf. Der König leistet den Schwur, die Bürger des Vereinten Königreichs und des Commonwealth „gemäß ihrer Gesetze und Bräuche“ zu regieren. Abschließend ertönen Trompeten und landesweit werden Salutschüsse abgefeuert. Mitglieder mehrerer Chöre und Orchester spielen in der Westminster Abbey.

13 Uhr: Die Prozession begibt sich zurück zum Buckingham-Palast, allerdings in einer anderen Kutsche - der sogenannten „Golden State Coach“, die 1762 unter George III. erbaut wurde. Das rund vier Tonnen schwere Gefährt kann nur im Schritttempo fahren, eingeplant sind für die Rückfahrt genau 33 Minuten. Hinter der Kutsche des Königspaars wird Prinzessin Anne reiten, der König würdigt damit die „Loyalität und unerschütterliche Pflichterfüllung“ seiner Schwester.

Am Buckingham-Palast angekommen entbieten die Streitkräfte der Parade dem Königspaar einen Gruß, es folgen drei Beifallsrufe des Servicepersonals.

14.15 Uhr: Abschließend präsentieren sich die Royals mit dem Königspaar auf dem Balkon des Palastes.

Krönung im TV: Hier sehen Sie Charles‘ Krönung im TV und Stream

Im deutschen Fernsehen wird es eine Vielzahl an Live-Übertragungen und weiterem Rahmenprogramm geben. Diese Sender zeigen die Krönung:

04:35 Uhr auf RTL: „The Real Crown: Liebe Pflicht und Last im Hause Windsor“

07:40 Uhr auf Sat.1 und Joyn: Queen Elizabeth II. - die ewige Königin“

LIVE : 09:00 Uhr auf RTL und RTL+: „Exclusiv Spezial: Endlich König - Charles besteigt den Thron!“

LIVE : 09:30 Uhr im Ersten und der ARD Mediathek: „King Charles III. - Die Krönung in London!“

LIVE: 09:30 Uhr auf Sat.1: „ Sat.1. Das ist die Krönung!“

LIVE: 11:00 Uhr bei WELT TV: Live-Übertragung der Krönungzeremonie

16:00 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek: „Charles - Schicksalsjahre eines Königs“

16:00 Uhr auf Sat.1 und Joyn: „Die Ära Diana - Gesichter einer Prinzessin“

18:00 Uhr auf Sat.1 und Joyn: „Die Ära“ Charles - Gesichter eines Königs“

19:25 Uhr beim ZDF und in der ZDF Mediathek: „ZDF Royal König Charles III. - Krönung in London“

23:40 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek: „King Charles III. - Die Highlights der Krönung“

Gäste bei Charles‘ Krönung

Zur Krönung am 6. Mai in der Londoner Westminster Abbey werden zahlreiche Staats- und prominente Gäste erwartet. Im Vergleich zur Krönung von Königin Elizabeth am 2. Juni 1953 soll es aber deutlich bescheidener zugehen - statt der damaligen 8.000 Gäste werden dieses Mal nur rund 2.000 offizielle Besucher erwartet.

Fast alle Mitglieder des europäischen Hochadels sowie internationale Politiker und Staatsoberhäupter werden dabei sein. König Charles bricht zu diesem Anlass außerdem mit einer alten Tradition, laut der bei der Krönung eines britischen Monarchen keine anderen gekrönten Royals anwesend sein dürfen.

Krönung von König Charles: Ist Harry anwesend?

Ja, mittlerweile steht fest, dass Prinz Harry zur Krönung seines Vaters anreisen wird. Herzogin Meghan und die beiden Kinder des Ehepaares bleiben allerdings in Kalifornien - Söhnchen Archie wird am gleichen Tag vier Jahre alt. Nach Angaben der „Sun on Sunday“ wird Harry erst kurz vor der Zeremonie in London ankommen und noch am selben Tag wieder zurückfliegen.

Da Harry kein „working Royal“ mehr ist, nachdem er seine königlichen Pflichten abgelegt hat, wird er voraussichtlich auch nicht gemeinsam mit der Verwandtschaft auf dem Balkon stehen.