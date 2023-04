Palast nennt neue Details zu Krönung von König Charles III.

Bojen, Geräte oder Minen?

Was sind die mysteriösen Objekte, die aktuell an Australiens Küste angeschwemmt werden?

In Australien häufen sich die Berichte von seltsam aussehenden Geräten, die an der Küste im Osten des Landes und am berühmten Great Barrier Reef angeschwemmt werden. Naturschützer sind der Sache nun auf den Grund gegangen und haben eine schlaue Lösung gefunden.