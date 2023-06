Künstler soll Reichsadler des Kriegsschiffs „Graf Spee“ zu Friedenstaube umgestalten

Montevideo. Der Heckadler des deutschen Panzerschiffs „Admiral Graf Spee“ soll zu einer Friedenstaube umgearbeitet werden. „In Zeiten der Spaltung, der Gewalt, des Krieges in der Welt wollen wir ein Zeichen des Friedens setzen“, sagte der uruguayische Präsident Luis Lacalle Pou am Freitag in Montevideo. Nach einem jahrelangen Rechtsstreit hatte ein Gericht den 2,80 Meter hohen und 350 Kilogramm schweren Reichsadler mit Hakenkreuz und Eichenlaubkranz aus Bronze vor kurzem dem Staat Uruguay zugesprochen.

Der Reichsadler mit Eichenlaubkranz und Hakenkreuz des 1939 im Rio de la Plata gesunkenen Panzerschiffs „Admiral Graf Spee wird" 2006 von einem uruguayischen Unternehmer geborgen. © Quelle: ---/Alfredo Etchegaray/dpa

Monument könnte in Punta del Este aufgestellt werden

Der uruguayische Künstler Pablo Atchugarry wird nun zunächst in Italien ein Modell seiner Friedenstaube aus Marmor fertigen. Nach diesem Vorbild werden Gussformen erstellt. Dann soll der Adler eingeschmolzen und die Taube aus der so gewonnenen Bronze gegossen werden. Das Monument könnte in der Küstenstadt Punta del Este, wo der Río de la Plata und der Atlantische Ozean aufeinandertreffen, aufgestellt werden, wie Präsident Lacalle Pou sagte.

Die „Admiral Graf Spee“ war zu Beginn des Zweiten Weltkriegs im Indischen Ozean und im Südatlantik auf Kaperfahrt und versenkte mehrere britische Frachtschiffe. Im Dezember 1939 lieferte sich das Kriegsschiff in der Mündung des Río de la Plata eine Seeschlacht mit den britischen Kreuzern „Exeter“ und „Ajax“ sowie dem neuseeländischen Kreuzer „Achilles“.

Matrosen flohen nach Argentinien

Dabei wurde die „Admiral Graf Spee“ schwer beschädigt. Für Reparaturarbeiten lief das Schiff zunächst im Hafen der uruguayischen Hauptstadt Montevideo ein, musste den sicheren Hafen aber aufgrund von diplomatischem Druck schon bald wieder verlassen. Kapitän Hans Langsdorff ordnete daraufhin an, die „Admiral Graf Spee“ zu versenken, damit die moderne Marinetechnik nicht dem Feind in die Hände falle. Die Matrosen setzten zuvor nach Argentinien über – viele blieben dort und gründeten Familien. Kapitän Langsdorff nahm sich das Leben.

