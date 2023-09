﻿Kürzeres Diktat und weniger Sport: Brandenburger Polizei-Auswahltest wird leichter

Brandenburgs Polizei ändert die Hürden für neue Bewerber. Künftig müssen die angehenden Beamten vor der Aufnahme an die Polizeihochschule keinen umfangreichen Sporttest mehr machen, und auch die Rechtschreib-Anforderungen werden gesenkt. Das geht aus einem Papier des Innenministeriums hervor, das der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ vorliegt, die Partner des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) ist.

Wer in Brandenburg eine Karriere bei der Polizei beginnen will, muss nicht mehr mit Liegestützen, Bankdrücken, Weitsprung, Seilspringen oder Kopfstand seine Fitness beweisen. Laut dem Erlass des Ministeriums ist das Absolvieren des sogenannte Cooper-Tests künftig ausreichend: ein Ausdauerlauf, bei dem die angehenden Polizisten in zwölf Minuten abhängig von Geschlecht und Alter eine bestimmte Strecke zurücklegen müssen.

Sporttest: Künftig müssen Bewerber nur noch laufen

Der abgespeckte Sporttest ist nicht ganz neu: Laut Polizeihochschule wird das Auswahlverfahren seit Beginn der Corona-Pandemie so gehandhabt. Daraus wird nun eine dauerhafte Maßnahme, auch wenn Abstandsregelungen der Pandemie passé sind. Die Rückkehr zum Sporttest mit insgesamt sechs Disziplinen wird es nicht mehr geben. Übrig bleibt ein „Körpereignungstest“ für den Umgang mit der standardmäßigen Polizeidienstwaffe sowie mit dem Körperschutzschild. Ihre Schwimmfähigkeit müssen die Polizeianwärter mit dem Schwimmabzeichen in Bronze nachweisen.

Auch beim Rechtschreib-Test gibt es eine Änderung. Laut Erlass müssen Anwärter beim Diktat anstatt 300 Wörter nur noch 200 Wörter schreiben. Bewerber für den mittleren Dienst dürfen jetzt noch höchstens 14,5 statt 15 Fehler machen. Wenn man sich für den gehobenen Dienst bewirbt, fällt man bei mehr als 11,5 Fehlern durch, vorher waren es 12.

Aber nicht alles wird leichter: Das Rollenspiel, das während der Corona-Pandemie ausgesetzt wurde, ist wieder Bestandteil der Auswahltage. Mit der Übung wird zusätzlich zum Bewerbungsgespräch die Kommunikation der angehenden Polizisten geprüft, indem eine typische Alltagssituation wie beispielsweise eine Verkehrskontrolle nachgespielt wird.

GdP: Kein Absenken der Qualitätsstandards

Die Brandenburger Polizeigewerkschaft (GdP) sieht in den Änderungen des Sporttests kein Absenken der Qualitätsstandards der Polizei-Ausbildung. „Wir konnten in den vergangenen drei Jahren nicht feststellen, dass es den Polizeischülern an körperlichen Fähigkeiten mangelt“, sagt Mathias Ziolkowski, stellvertretender Vorsitzender der GdP. Auch beim Diktat sieht der Gewerkschafter keine gravierenden Probleme. Aber er räumt ein: „Auch wir bei der Polizei müssen uns der Realität der Bildungslandschaft anpassen.“

Es sei zunehmend schwierig geworden, genügend Nachwuchs zu finden. Im vergangenen Jahr bewarben sich für den mittleren Polizeidienst 2109 Menschen, ein Jahr zuvor waren es 1877. Beim gehobenen Dienst sank die Zahl dagegen von 2001 in 2021 auf 1761 im vergangenen Jahr. Im Jahr 2018 waren es insgesamt noch mehr als 5500 Bewerber für den mittleren und gehobenen Dienst.

Hohe Abbrecherquote an der Polizeischule

Zugleich gibt es eine hohe Abbrecherquote. Die Ausbildung beginnt jeweils im April und Oktober. Pro Jahrgang werden rund 200 Polizisten zu Studium und Ausbildung zugelassen. Aktuell wurden aber nur 127 Polizisten nach ihrer abgeschlossenen Ausbildung in den Polizeidienst entlassen. 220 Anwärter starten heute in die Ausbildung.

Ein weiteres Absenken der Qualitätsstandards beim Auswahlverfahren der Polizisten sei trotz abnehmender Bewerberzahlen und hoher Abbruchquoten keine Option, heißt es bei der Gewerkschaft. „Der Polizeiberuf wird immer komplexer. Wir brauchen Polizisten, die den Beruf mit Leidenschaft ausüben. Dafür brauchen wir die besten Bewerberinnen und Bewerber“, sagt Ziolkowski.

Dieser Artikel erschien zuerst in der „Märkischen Allgemeinen“.