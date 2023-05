Mailand. Auf dem Lago Maggiore in Italien ist ein Touristenboot gekentert. Vier Menschen kamen nach Angaben der Feuerwehr bei dem Unglück auf dem See ums Leben. Nach einer nächtlichen Suchaktion von Tauchern wurde die letzte Leiche am frühen Montag geborgen. Das Boot war am Sonntagabend verunglückt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von den insgesamt 23 Leuten an Bord konnten 19 gerettet werden. Zwei Frauen und zwei Männer starben laut Medienberichten - unter ihnen waren demnach drei Touristen sowie die Ehefrau des Bootsbesitzers. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde das Boot für eine Geburtstagsfeier gemietet. Unter den Gästen waren laut Medienberichten Italiener und Ausländer, offenbar aus England und Israel. Über mögliche deutsche Opfer war am Montagvormittag offiziell zunächst nichts bekannt.

Wirbelsturm brachte Boot zum Kentern

Ein plötzlicher Wirbelsturm hatte das Schiff zum Kentern brachte, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Berichten zufolge schafften es viele der Betroffenen, an Land zu schwimmen, das rund 150 Meter entfernt war, oder wurden von anderen Booten gerettet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Mehr zum Thema Inzwischen 14 Tote Nach der Dürre die Sintflut

Sturm traf die Lombardei

Die Carabinieri ermittelten die Hintergründe des Unfalls, etwa warum das Boot nicht rechtzeitig in den Hafen zurückkehrte - es hatte schon zuvor Unwetterwarnungen gegeben.

Videoaufnahmen der Feuerwehr zeigten, wie Holzstücke in dem Gewässer trieben. Der Lago Maggiore ist der zweitgrößte See Italiens und rund 65 Kilometer lang. Der Wirbelsturm war Teil eines Sturmsystems, das die Lombardei am Sonntagabend traf und Verzögerungen am Flughafen Malpensa verursachte.

RND/AP/dpa