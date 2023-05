Torjäger schießt zu viele Tore: Verteidiger lässt sich nach verlorener Wette Initialen des Mitspielers tätowieren

Gernsdorf. Für Maximilian Kraft war dieser Spieltag des Landesliga Westfalen ein „besonderer Tag“: Nach dem 11:1-Sieg des Fußball-Landesligisten TSV Weißtal über den Kiersper SC war der 21-Jährige logischerweise der Mann des Tages – hatte er doch ganze acht der elf Tore für Weißtal geschossen. Und damit überdies eine Wette gegen seinen Team-Kollegen Yannik Plachner gewonnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tattoo mit den Initialen des Mitspielers

So wurde auch Krafts letzter, achter Treffer besonders bejubelt, mit dem der 11:1-Endstand erreicht wurde. Die Blicke von der Bank der Weißtaler richteten sich sogleich auf Yannik Plachner, den verletzten Verteidiger, der erstaunt und auch etwas ängstlich in Richtung des Torjägers starrte. „Am Anfang der Saison haben wir gewettet, dass wir uns gegenseitig Tattoos stechen lassen“, erklärt Kraft. „Entweder für 25 Tore von mir oder zehn Assists von Yannik.“ Nach Verletzungen sei man auf 15 Treffer heruntergegangen. „Es hat ja niemand damit gerechnet, dass ich hier acht Hütten erziele“, sagte Kraft, der nun aber tatsächlich die Wett-Schallmauer erreicht hat.

Plachner muss sich jetzt MK9 tätowieren lassen – also Initialen von Maximilian Kraft. „Egal wohin, nur nicht an den Fuß. Da geht es zu schnell weg“, sagt Kraft. Das machte den Spielsonntag der Landesliga Westfalen auch für Yannik Plachner zu einem Besonderen, denn er trägt demnächst den Namen seines Mitspielers am Körper.