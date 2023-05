Ultraleichtflugzeug abgestürzt - zwei Männer in Baden-Württemberg tödlich verunglückt

Rettungskräfte der Feuerwehr sind am Baggersee Rohrköpfle im Einsatz. Zwei Männer sind bei einem Absturz eines Ultraleichtflugzeuges in Baden-Württemberg tödlich verunglückt. Die Ursache des Absturzes bei Linkenheim-Hochstetten im Landkreis Karlsruhe sei noch unklar, teilte die Polizei in der Nacht zum Montag mit.

© Quelle: Fabian Geier/EinsatzReport24/dpa