Unwetter löst erhebliche Überschwemmungen in Baden-Württemberg aus

Kritik an Italiens Klimapolitik

Klimaaktivisten schütten schwarze Farbe in Trevi-Brunnen in Rom

Klimaaktivisten der „Letzte Generation“ in Italien haben am Sonntag schwarze Farbe in den berühmten Trevi-Brunnen in Rom geschüttet. Die Aktion galt als Kritik an der italienischen Klimapolitik. Die Gruppe fordert etwa „ein sofortiges Ende der öffentlichen Subventionen für alle fossilen Brennstoffe“.