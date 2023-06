﻿Aufzug zu klein für den Rollstuhl: Warum ein Schüler um sein Physik-Abi bangen muss

Langenhagen. Das Ende der Schulzeit hat Mark Strehlow schon vor Augen. Im nächsten Jahr will der 18-Jährige an einer Gesamtschule in Langenhagen bei Hannover sein Abitur machen. Doch es ist fraglich, ob er die mündliche Abiturprüfung ablegen kann. Strehlow ist auf einen Rollstuhl angewiesen, die naturwissenschaftlichen Fachräume der Schule befinden sich im ersten Obergeschoss – und der Aufzug ist zu eng für seinen Rollstuhl.

Strehlow leidet an spinaler Muskelatrophie vom Typ 2, auch bekannt als Muskelschwäche. Die Krankheit ist derzeit nicht heilbar, das Erwachsenenalter erreichen die meisten Betroffenen nur mit medikamentöser Therapie – allerdings mit erheblichen Beeinträchtigungen. „Seit ich ein Baby bin, habe ich gleich viel Kraft. Und die Kraft fühlt sich immer weniger an, umso größer ich werde“, erläutert der Zwölftklässler. Mittlerweile kann er nicht mehr eigenständig sitzen. Sein Körper ist zu schwer geworden für die verkümmerte Muskulatur.

Mit der Oberstufe starten die Probleme

Während der ersten Schuljahre an Integrierten Gesamtschule (IGS) Langenhagen konnte er das Obergeschoss noch mit dem Aufzug erreichen, doch in der achten Klasse bekam er einen elektrischen Rollstuhl, der nicht mehr in den Aufzug passt. „Bis zur zehnten Klasse war das nicht so relevant“, sagt Strehlow, die Schule richtete den Raumplan danach aus, dass sein Unterricht stets im Erdgeschoss stattfinden konnte. Doch mit dem Wechsel in die Oberstufe war das nicht mehr so leicht, und der Physikraum im Obergeschoss ist für ihn unerreichbar geworden.

Wenn sein Physikkurs Experimente macht, ist Strehlow nicht im Klassenraum dabei, sondern kann nur per Videoübertragung zuschauen. Eine angemessene Vorbereitung auf die Abiturprüfung sei unter diesen Bedingungen nicht möglich, sagt der 18-Jährige. „Das bringt nicht wirklich etwas. Man erkennt maximal die Hälfte und lernt auch nichts dabei, wenn man nicht selber mitmacht.“

„Das Problem ist seit Jahren bekannt“

Es ist ein Musterbeispiel dafür, wie Inklusion manchmal im Alltag scheitert. Oder wie es in den Worten des Zwölftklässlers klingt: „Ich finde: Wenn man sich Integrierte Gesamtschule nennt, dann sollten auch alle Schüler die gleichen Möglichkeiten bekommen“, sagt er. „Vor allem, weil das Problem ja nicht kurz vor meinem Abi aufgekommen ist, sondern seit Jahren bekannt ist.“

Eine Frage von Zentimetern: Der elektrische Rollstuhl von Mark Strehlow passt ganz knapp nicht in den Fahrstuhl, der zu den Fachräumen in das Obergeschoss führt. © Quelle: Tobias Kurz

Informiert worden sei die Stadtverwaltung über das Problem im Oktober 2022, teilt Stadtsprecherin Sabine Mossig mit. Geändert hat sich nichts. Kürzlich wurde der Fall des IGS-Schülers im technischen Schulbauausschuss des Stadtrats diskutiert. Abermals wurde deutlich: Der Wille zur Inklusion ist zwar überwiegend da, an der Umsetzung im speziellen Einzelfall hapert es aber.

„Mark ist ein Sonderfall“, sagt Sven Schickerling, Oberstufenkoordinator an der IGS. Der Lehrer ist im regelmäßigen Austausch mit der Stadtverwaltung und betont: „Die Gespräche sind sehr konstruktiv.“ Die Stadt bemühe sich um Inklusion, sagt er. Doch ein Lösungsansatz nach dem nächsten scheiterte bislang.

Barrierefreiheit nicht gewährleistet: Strehlow erreicht das erste Obergeschoss der IGS nicht, weil sein Rollstuhl zu groß für den kleinen Aufzug ist. © Quelle: Tobias Kurz

Eine Idee nach der anderen scheitert

So hatte die Stadt für den 18-Jährigen kurzfristig einen Faltrollstuhl angeschafft. Doch schnell wurde klar: Strehlows körperliche Verfassung lässt diese Alternative nicht mehr zu, er ist auf den elektrischen Rollstuhl angewiesen.

Der Aufzug, der heute zu klein ist, wurde einst für eine Lehrkraft eingebaut, die auf einen Rollstuhl angewiesen war. Der Einbau eines neuen, größeren Aufzugs sei eine Überlegung gewesen, als Strehlow noch Schüler der Sekundarstufe I gewesen sei, sagt Oberstufenkoordinator Schickerling. Doch der Plan sei verworfen worden, als 2021 der Neubau der IGS beschlossen wurde – und damit der Abriss des alten Gebäudes. Eine millionenschwere Investition in einen neuen Aufzug erschien kaum noch sinnvoll. In der Stadtverwaltung heißt es, der Einbau eines neuen Aufzugs mit größerer Kabine im Bestand sei „aufgrund der baulichen Gegebenheiten des vorhandenen Aufzugsschachtes nicht möglich“.

Stattdessen wurde nach Alternativen gesucht. Der Umbau eines bereits vorhandenen Treppenlifts wurde geprüft, ließ sich aus baulichen Gründen aber ebenfalls nicht realisieren.

Soll zumindest teilweise abgerissen werden: Das alte IGS-Gebäude. © Quelle: Tobias Kurz

Stattdessen gab es die Anregung, Strehlow könne doch die Schulform wechseln und sein Abitur auf dem neuen Gymnasium machen. Das aber lehnten Schüler und Lehrer ab. Zum einen will Strehlow sein soziales Umfeld an der IGS nicht aufgeben. Zum anderen hätten beide Schulen unterschiedliche pädagogische Konzepte, ergänzt Oberstufenkoordinator Schickerling.

„Das ist ein schwieriger Umgang mit Inklusion“

Auch den Vorschlag, den Physikunterricht in das benachbarte Containerdorf des Gymnasiums zu verlegen, fand Schickerling befremdlich. „Das ist Luftlinie 300 Meter entfernt. Für einen Rollstuhlfahrer im Winter ist das keine zumutbare Situation“, sagt er und fügt an. „Ich finde, das ist ein schwieriger Umgang mit Inklusion.“

Nach langem Hin und Her schien nur eine Option zu bleiben: Ein zweiter Rollstuhl für das Obergeschoss musste her. „Am einfachsten wäre es gewesen, sofort einen zweiten E-Rollstuhl zu besorgen, den Mark nur im ersten Stock nutzt“, sagt Schickerling. Rund 25.000 Euro koste das Modell – zu teuer für die Stadt? Stadtsprecherin Mossig verweist darauf, dass Strehlows Rollstuhl speziell an seine Bedürfnisse angepasst worden sei.

Als Kompromiss schwer zumutbar: Im leer stehenden Container-Campus wären Physikräume barrierefrei zu erreichen – allerdings mit weniger Ausstattung. © Quelle: Frank Walter (Archiv)

Fahrdienst für zweiten Rollstuhl fehlt

Die nächste Idee: Ein Fahrdienst könnte Strehlows zweiten, kleineren Rollstuhl von zu Hause in die Schule transportieren – und nach dem Physikunterricht wieder zurück. Den nutze er in der Regel nicht, weil er mit dem neuen Modell deutlich selbstständiger und aktiver sein kann. Auch diese Notlösung wurde bisher aber nicht realisiert. Die Kapazitäten aller Unternehmen für einen regelmäßigen Transport am frühen Morgen vor Schulbeginn seien im laufenden Schuljahr erschöpft, sagt Stadtsprecherin Mossig.

„Am Ende verbirgt sich hinter all diesen Überlegungen eine Moralfrage: Wie viel sind wir bereit, für Inklusion zu bezahlen?“, sagt Schickerling. „Und da habe ich das Gefühl, dass nicht an allen Stellen von allen Beteiligten immer alles ermöglicht wird.“ Er verstehe, dass in einem abgängigen Gebäude kein neuer Fahrstuhl eingebaut werde. Dass die Suche nach alternativen Lösungen sich so zäh gestaltet, sei aber ein Problem der verschiedenen Zuständigkeiten. „Ich glaube, da kommt Inklusion an ihre Grenzen, weil so viele verschiedene Verwaltungsbereiche der Stadt beteiligt sind“, sagt er.

Übergangslösung für Zeit nach den Sommerferien gefunden

Immerhin: Eine erste Lösung für die Zeit nach den Sommerferien wurde mittlerweile gefunden. Die Johanniter übernehmen den Transport des zweiten Rollstuhls übergangsweise. Und bis Ende der Herbstferien will die Stadt einen mobilen Treppenlift zur Verfügung stellen, der Strehlow in die erste Etage befördern kann.

Abschlussfahrt: Strehlow beklagt fehlende Unterstützung

Seine Physik-Abiturprüfung kann Strehlow unter diesen Bedingungen hoffentlich antreten. Ihn ärgert aber auch, dass er für seine Belange immer wieder Kämpfe führen muss. Ein aktuelles Beispiel ist die Abschlussfahrt seiner Stufe in die Toskana im Sommer 2024. Weil der für Strehlows Schulbegleitung verantwortliche Fahrdienst in diesem Zeitraum kein Auto und kein Personal stellen könne, solle er sich nun selbst um die Anreise kümmern, berichtet der Schüler.

„Das trifft mich wirklich. Das ist eine einmalige Sache, die lange vorher organisiert wird. Und wenn man das wirklich will, kann man einen anderen Fahrdienst suchen“, ärgert sich der Langenhagener über fehlende Unterstützung von Schule und Verwaltung. Ohne zusätzliches Fahrzeug wäre er in Italien kaum mobil und könnte an vielen Ausflügen nicht teilnehmen.

„Ich mache das vor allem für die, die nach mir kommen“

Zudem bedeute die umständliche Lösung für sein Problem keine zukunftsfähige Inklusion. Ein größerer Aufzug sei notwendig für wirkliche Barrierefreiheit. „Es soll ja nur noch ein Teil des alten Gebäudes abgerissen werden“, sagt Strehlow. Er wünscht sich im Rahmen der Kernsanierung der bleibenden Trakte einen neuen Fahrstuhl – und glaubt, die Stadt wolle das Geld dafür schlichtweg nicht aufbringen. „Ich mache das auch für die, die nach mir kommen“, erklärt Strehlow. „Ich will, dass sich alle Schüler hier frei bewegen können.“

Dieser Text ist zuerst in der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ erschienen.