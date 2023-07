Frau wegen Tod von Leandro De Niro Rodriguez verhaftet

New York. Im Zusammenhang mit dem Tod des Enkelsohns von US-Schauspieler Robert De Niro hat die Polizei eine 20-Jährige verhaftet. Der Frau werde vorgeworfen, Drogen an Leandro De Niro Rodriguez verkauft zu haben, die zu dessen Tod geführt hätten, sagte ein Justizbeamter am Freitag (Ortszeit) der Nachrichtenagentur AP. Die Verdächtige stimmte vor einem Gericht in Manhattan zu, in Haft zu bleiben, bis sie einen Antrag auf Kaution stellt.

Rodriguez starb vermutlich an gestreckten Tabletten

Der 19-jährige Rodriguez war am 2. Juli tot in seiner Wohnung in Manhattan gefunden worden, wie seine Mutter Drena De Niro bekanntgab. Jemand habe ihm mit Fentanyl gestreckte Tabletten verkauft, schrieb sie. Die Staatsanwaltschaft wirft der am Donnerstag verhafteten 20-Jährigen vor, gefälschte Schmerztabletten verkauft zu haben, obwohl sie von deren Gefährlichkeit gewusst habe. Ein Teenager sei an einer Überdosis der Pillen gestorben. Der Name Rodriguez wird in den Gerichtsdokumenten nicht erwähnt.

Rodriguez war das älteste Kind von Drena de Niro und des Künstlers Carlos Mare. Er arbeitete wie sein berühmter Großvater als Schauspieler. Robert De Niro äußerte sich zunächst nicht zu der Verhaftung.

RND/AP