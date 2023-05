﻿Leichen verwechselt: Sohn soll Vater tödlich verletzt haben

Hannover. An der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) sind im Dezember vergangenen Jahres zwei Leichen verwechselt worden. Dadurch wurde ein Muslim zur Einäscherung gegeben worden, was im Islam verboten ist. In einem Verfahren am Landgericht Hannover wird es im Juni aber nicht um den folgenschweren Irrtum in der Klinik gehen, sondern um die Vorgeschichte.

Dem 38-jährigen Sohn des Mannes türkischer Staatsangehörigkeit wirft die Staatsanwaltschaft vor, seinen Vater im Dezember 2022 nach einem Streit und einer Rangelei in dessen Hausflur mit einer Greifzange tödlich am Kopf verletzt zu haben. Die Anklage lautet auf Körperverletzung mit Todesfolge.

Schuldfähigkeit wohl erheblich gemindert

Gegen den Sohn wird kein normales Strafverfahren geführt. Wegen einer psychischen Erkrankung soll seine Schuldfähigkeit zur Tatzeit zumindest erheblich gemindert gewesen sein. Damit kommt für ihn eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus in Betracht.

Sohn soll seinen Vater tödlich verletzt haben: Im Juni beginnt das Verfahren am Landgericht Hannover. © Quelle: Uwe Dillenberg (Symbolbild)

Bereits im Januar hatte die Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass gegen den 38-Jährigen ein Unterbringungshaftbefehl erlassen worden sei. Nach den damaligen Ermittlungen war der Sohn zum Zeitpunkt der Tat obdachlos, die Eltern aber erlaubten ihm, zum Essen in ihre Wohnung in der Calenberger Neustadt zu kommen.

Verwechslung offenbar erst nach Obduktion

Als es zum Streit mit dem Vater kam, soll der Sohn stark alkoholisiert gewesen sein. Nachbarn verständigten wegen des Krachs die Polizei, doch der 71-Jährige hatte kein Interesse an einer Anzeige – und verzichtete auf eine ärztliche Behandlung. Im Laufe des Abends verschlechterte sich dann sein Zustand.

Verwechslung in der MHH: Bei der Obduktion soll die noch nicht passiert sein. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa (Archiv)

Nachdem er im Krankenhaus schließlich verstorben war, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Obduktion an. Dabei sei zweifelsfrei die Leiche des Familienvaters seziert worden, betonte die Staatsanwaltschaft im Januar. Die Verwechslung mit der Leiche eines Großburgwedelers müsse zu einem späteren Zeitpunkt geschehen sein.

Der Irrtum hatte seinerzeit für große Aufregung gesorgt, weil die Einäscherung im Islam verboten ist, weshalb auch türkische Medien berichteten. Der 71-Jährige war fälschlicherweise auf einem Friedhof in Kleinburgwedel beigesetzt worden. Die Verwechslung fiel erst auf, als der Bestatter die vermeintliche Leiche des Muslims zur Beisetzung in Hannover vorbereiten wollte. Schließlich fand der Großburgewedeler doch noch seine letzte Ruhe in Kleinburgwedel und der 71-Jährige wurde auf dem Stadtfriedhof in Stöcken beigesetzt. Strafrechtlich hatte die Verwechslung für die Klinik keine Konsequenzen.

Das Verfahren beginnt am Freitag, 2. Juni.

Dieser Text erschien zuerst bei der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung”.