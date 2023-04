﻿Wie in München: So surft Hannover auf der neuen Leinewelle

Hannover. Mit dem gemeinsamen Druck auf den Buzzer ging es los: Jetzt ist die Leinewelle in Hannover auch offiziell eröffnet. „Das Gefühl ist irre“, sagt Initiator Heiko Heybey. Für ihn ging damit ein langjähriger Traum in Erfüllung: „Wir können jetzt wann immer wir Zeit haben, in unserer Stadt einfach surfen gehen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Darauf wartet auch Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) gespannt: „Die Hannoveraner werden garantiert häufiger Menschen sehen, wie sie mit Surfbrettern in Badehosen vom Rathaus zur Leinewelle gehen“,verspricht er – auch er persönlich ist gespannt. „Ja klar werde ich mitsurfen“, verspricht Onay.

Die Leinewelle ist eröffnet: Leinewellen-Inititatoren Sebastian Stern und Heiko Heybey. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Enercity ist Hauptsponsor der Leinewelle. „Wir freuen uns, Namensgeber der neuen Attraktion mitten im Herzen von Hannover zu sein. Als Enercity machen wir damit Hannovers Stadtleben noch attraktiver“, sagt Vorstandsvorsitzende Susanna Zapreva.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als eine der ersten im Wasser: die deutsche Meisterin Valeska Schneider. „Das ist megacool hier auf der Welle zu reiten. Die Atmosphäre ist super, so viele schauen zu“, schwärmt die Profisporterlin.

Erstes Reiten auf der Welle: Die Profis trainieren für die Deutsche Meisterschaft. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Noch das ganze Wochenende wird an der Leinewelle gefeiert. „Das jetzt die vierten deutschen Rapid-Surf-Meisterschaften hier stattfinden, adelt uns sehr!“, freut sich Heybey. Am Freitagnachmittag beginnt das Training der Athletinnen und Athleten für die Rapid-Surf-Meisterschaft. Die Rapid-Surf-Meisterschaft des Deutschen Wellenreitverbandes (DWV) findet am 29. und 30. April auf der Anlage statt. Es ist die vierte Meisterschaft im Rapid Surfen, dem Stromschnellensurfen. In Hannover gehen 60 bis 100 Surfer in den Klassen U 16, Open und Ü 35 (jeweils männlich und weiblich) an den Start.

Wann dürfen Hobby-Surfer ins Wasser?

Am 1. Mai beginnt der offizielle Betrieb. An diesem Tag darf jeder Surffan die Vereinsanlage nutzen, ab dem 2. Mai läuft der Betrieb über ein Buchungssystem.

Wie teuer ist die Leinewelle geworden und wer hat sie finanziert?

Im Juni 2021 wurde nach rund acht Jahren Planung mit dem Bau begonnen, Fertigstellung war im Oktober 2022. Danach gab es verschiedene Tests. Die Kosten von rund 2 Millionen Euro wurden durch Spenden finanziert – allen voran von Hauptsponsor Enercity. Deshalb trägt die Leinewelle für zehn Jahre auch den Namen des Energiedienstleisters. Es fehlen allerdings immer noch rund 500.000 Euro, für sie werden weitere Sponsoren gesucht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der temporäre Aufstau der Leine wird durch die sogenannte Dreamwave-Technik möglich – das Wasser kann unabhängig vom Pegelstand aufgestaut werden. Diese Technik besteht aus einem vollständig versenkbaren Wehr, das nur für den Surfbetrieb das Wasser aufstaut, um das notwendige Gefälle für die Welle herzustellen. Gleichzeitig lassen sich die Rampe und der „Kicker“ stufenlos im Winkel verstellen und an die Unterwasserhöhe anpassen. Das ermöglicht – zusammen mit einer Teilung in zwei unterschiedlich breite Segmente – eine maximal flexible Anpassung an die Wassermengen und damit unterschiedlichste Wellenformen. Das hydraulische Wehr kann per App auf dem Handy gesteuert werden.

Zehn Jahre bis zur Einweihung

Von der Idee bis zur Einweihung dauerte es zehn Jahre. Zunächst war ein Standort direkt vor dem Landtag vorgesehen, wegen der Bannmeile von 200 Metern hatte es aber Bedenken gegeben. Dann rückte die Leinewelle in die Altstadt. Verschiedene Behörden mussten Ihre Zustimmung geben, vor allem die Stadt- und der Regionsverwaltung mit ihrer Bauverwaltung und der unteren Wasserbehörde. Umweltbelange spielten auch eine Rolle – der Fischereiverein hatte gegen die Anlage geklagt und den Planungsprozess verlangsamt. Wegen des aufwendigen technischen Konzeptes wurde der Bau unterm Strich teuer, hierfür mussten die Organisatoren Sponsoren finden – mit viel Zeitaufwand.