﻿Angeklagter droht in Prozess mit Ermordung von Richter und Staatsanwalt

Eklat bei Urteilsverkündung

Eklat bei der Urteilsverkündung: Bei einem Prozess in Leipzig hat der Angeklagte Richter und Staatsanwalt bedroht. So behauptete der 30-Jährige, der unter anderem wegen versuchten Mordes vor Gericht stand, die Ermordung des Richters in Auftrag gegeben zu haben. Verurteilt wurde der Mann zu 13 Jahren Haft. Den Vorfall im Gerichtssaal sah der Richter als Bestätigung dafür, dass die anschließende Sicherungsverwahrung notwendig ist.

