Mann stirbt nach Sturz mit E-Scooter in Leipzig

Millionenschaden auf Urlaubsinsel

„Zum Glück wurde niemand verletzt“: Gasexplosion auf Rügen zerstört mehrere Häuser

In Putgarten auf Rügen ist in einem unbewohnten Ferienhaus am Freitagmorgen eine Gasheizung explodiert. Das Feuer griff auf mehrere Häuser in der Nachbarschaft über, fünf Menschen mussten flüchten. Die Polizei prüft noch den Grund der Explosion.