Wer an der Pfaffendorfer Straße wohnt, hat es schwer, einen Parkplatz zu finden – es gibt kaum welche. Auch die Anwohner­parkregelung, die die Stadt­verwaltung in zweijähriger Arbeit erstellt hat, sorgt für Unmut.

In einer Straße in Leipzig hat die Stadt­verwaltung ein neues Modell fürs Anwohner­parken kreiert: Weil es im Umfeld viel zu wenige Stell­flächen gibt, werden Anwohner­parkausweise nur für Bewohner von ungeraden Haus­nummern ausgegeben – Mieter in Häusern mit geraden Haus­nummern gehen leer aus. Der Unmut ist groß.

Andreas Tappert