﻿Demo-Teilnahmepflicht von Leipziger Schülern? AfD stellt Anzeige

Leipzig. Die Verpflichtung eines Lehrers, seine Schulklasse an einer Klima-Demo von „Fridays for Future“ teilzunehmen zu lassen, wird in Leipzig weiter diskutiert. Die AfD will Debatten in parlamentarischen Gremien und eine juristische Ahndung des Vorfalls durchsetzen. Auch das Kultusministerium kritisiert die Aktion. Währenddessen versuchen der Elternrat und die Schulleitung zu schlichten und die Hintergründe zu erklären.

In einer am Sonntag über den Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) veröffentlichten Nachricht wurde ein Brief an die Eltern einer zehnten Klasse kritisiert. In dem Schreiben erklärt die Lehrkraft den Ablauf des Projekttags „Nachhaltigkeit“ und die Teilnahme am „Globalen Klimastreik“. Diese sowie die Vor- und Nachbereitung mit dem Lehrer seien verpflichtend.

AfD spricht von „einseitiger politischer Agitation“

Siegbert Droese, Leipziger AfD-Fraktions- und Kreisvorsitzender, fordert Aufklärung: „Die schulische Bildung und Ausbildung unserer Kinder darf keinem Zweifel auf eventuelle einseitige politische Agitation oder Ähnlichem unterliegen.“ Deshalb müsse die verpflichtende Teilnahme von Schülern an der Demonstration „umgehend aufgeklärt werden“.

Die AfD-Fraktion will im Leipziger Stadtrat eine Anfrage an die Stadtverwaltung stellen, „um Näheres zu dem Vorfall zu erfahren und hoffentlich Zweifel an der Neutralität des Schulunterrichts in Leipzig ausräumen zu können“. Der Sächsische Landtag solle sich ebenfalls damit befassen. Droese weiter: „Auch müssen eventuelle strafrechtliche Verantwortlichkeiten in Bezug auf diesen Vorfall geklärt werden. Aus diesem Grund habe ich Anzeige bei der Polizei erstattet.“

Vorwurf der „Indoktrination“

Der Elternrat der Schule betont, die Teilnahme sei Ergebnis einer demokratischen Abstimmung in der Klasse gewesen. Ebenso wie die Schulleitung bedauert das Gremium die fehlende Kommunikation von Eltern, die den Vorgang kritisch sehen und von „Indoktrination“ sprechen.

Um diesen Vorwurf geht es dem sächsischen Kultusministerium nicht, wie eine Sprecherin erneut erklärt. „Das Problem liegt darin, dass eine Demonstrationsteilnahme zum Bestandteil des Unterrichts gemacht worden ist“, sagt sie. Laut Überwältigungsverbot des Beutelsbacher Konsenses dürfe das nicht sein. „Eine Demonstration ist immer eine Interessensbekundung, und die Einhaltung des Beutelsbacher Konsenses ist bei der Teilnahme nicht gewährleistet.“

Schulleitung versucht zu schlichten

Der Schulleiter erklärte gegenüber der LVZ: „Nach meinem Kenntnisstand ist niemand in der Klasse zur Teilnahme gezwungen worden.“ Die Formulierung des Lehrers im Elternbrief sei missverständlich: „Bei dem Projekt ging es nicht um aktive Teilnahme, sondern um Beobachtung der Demo mit anschließender kritischen Reflexion.“ Dass ein Vater das Schreiben ins Netz gestellt und mit Schwärzungen manipuliert hat, habe an der Schule für Entsetzen und Unverständnis gesorgt.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der Leipziger Volkszeitung.

RND/LVZ