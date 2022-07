Sexismus pur oder Party-Hit? Nach wie vor schlägt die Aufregung um „Layla“ hohe Wellen. Dass in dem Song eine Frau als „Puffmutter“ und „Luder“ bezeichnet wird, hat heftige Kritik ausgelöst. Eine Leipziger Bordellchefin hat allerdings eine glasklare Meinung dazu.

Leipzig. Die Debatte um den Ballermann-Hit „Layla“ zieht weite Kreise. In dem Song von DJ Robin und Schürze wird eine „Puffmutter“ als „schöner, jünger, geiler“ besungen und als „Luder“ bezeichnet. Mittlerweile wurde das Lied sogar als Sommerhit 2022 gekürt. Aber was denkt eigentlich eine Bordell-Betreiberin über die Aufregung und den Vorwurf des Sexismus, dem sich die Künstler ausgesetzt sehen? Die LVZ sprach darüber mit Franziska Mantello, Chefin des FKK-Saunaclubs in der Torgauer Straße in Leipzig.

Wie finden Sie den Begriff „Puffmutter“ beziehungsweise „Puffmama“?