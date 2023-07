Lena Meyer-Landrut über ihre inneren Grenzen: Ich war „richtig am Arsch“

Lena Meyer-Landrut gewährt in einem Interview mit dem Radiosender RPR1 ungewohnte Einblicke in ihre psychische Verfassung. Die Eurovision-Song-Contest-Siegerin von 2010 sagte der Moderatorin der Sendung „Music Made in Germany“, sie sei am Vortag noch „richtig am Arsch“ gewesen.

Das Interview wird am Sonntag um 16 Uhr, ausgestrahlt, ist aber im Vorfeld schon als Podcast verfügbar. Moderatorin Miriam Audrey Hannah befragt die 32-jährige Popsängerin zu ihrem Privatleben. Dazu gibt Meyer-Landrut eigentlich selten etwas preis. Im Gespräch mit der Moderatorin erzählt die „Satellite“-Sängerin, wie sie mit einer hohen Arbeitsbelastung umgeht.

„Dieses doofe Wort Self-Care, was so negativ behaftet ist, ist einfach total wichtig“, sagt die Sängerin. „Dieser gesunde Egoismus, den man lernen muss zu leben, sorgt dafür, dass man einfach mehr Kraft und mehr Power hat und nicht ständig das Burn-out-Gefühl über sich schweben hat.“ Viele hätten dazu gar nicht die Möglichkeiten. Aber wer sie habe, solle sie auch nutzen. „Wir sollten unser Leben nicht einfach ‚ableben‘.“ Sie nehme sich dabei ein Beispiel an der jüngeren Generation, die diesen Grundsatz früher verstanden habe.

Meyer-Landrut gibt in dem Gespräch ein Beispiel aus ihrem Leben: Am Vortag habe sie um 4 Uhr morgens aufstehen müssen. Dann habe sie den ganzen Tag über Interviews geführt. Später sei es dann zum Flughafen für einen Termin am nächsten Tag gegangen. „Ich war so am Arsch. Ich wusste: Morgen geht es weiter“, sagt die Sängerin. Als der Flug dann eine Stunde Verspätung hatte, habe sie eine Nachricht geschrieben.

„Ich bin ehrlich zu euch, ich könnte kommen, aber ich bin kurz davor, eine Grenze zu überschreiten“, schildert Meyer-Landrut ihre Absage. Auch wenn sich die andere Seite dann enttäuscht zeige – Gesundheit gehe nun einmal vor. „Ich nehme keine Drogen, die mich hochpushen. Ich bin nüchtern, aber mein Körpergefühl sagt dann einfach Stopp.“ In die Wiege gelegt sei ihr das nicht. Auch sie habe lernen müssen, Grenzen zu setzen.

Lenas Tipp: Smartphone weglegen

Einen weiteren Tipp zum Runterkommen gibt sie ihren Fans auch: das Smartphone einfach mal weglegen. In manchen Phasen nutze sie ihr Telefon bewusst nicht. Dieses „Abschalten“ helfe ihr.

Wie sie zu Social Media steht, verriet die Sängerin bereits im März in einem Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Mir ist es zu viel, das alles zu konsumieren. Und mir ist es auch zu viel, ständig etwas zu posten. Ich verspüre einen Überdruss an diesem Überfluss von Informationen“, sagte sie. Im vergangenen Jahr schickte sie in einem Post einen Appell an ihre Fans. „Lasst euch nicht zu sehr von der happy faken Instawelt verunsichern. Es ist nicht immer alles, wie es scheint, und niemand ist dauerglücklich und zufrieden.“

