Letzte Generation blockiert Flughäfen in Hamburg und Düsseldorf

Hamburg. Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ haben am frühen Donnerstagmorgen die Start- und Landebahnen der Flughäfen Hamburg und Düsseldorf blockiert. Mehrere Menschen sollen sich auf der Rollbahn im Hamburger Stadtteil Fuhlsbüttel festgeklebt haben, heißt es in einer Pressemitteilung der Gruppe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Aus Sicherheitsgründen ist der Flugbetrieb aktuell unterbrochen, weil sich unbefugte Personen Zutritt zum Flughafengelände verschafft haben“, schreibt der Hamburger Flughafen auf Twitter. In welchem Umfang der Flugverkehr gestört wurde, war zunächst nicht klar. Fluggäste sollen sich auf der Internetseite des Airports über den aktuellen Status ihres Fluges informieren. In Hamburg haben am heutigen Donnerstag die sechswöchigen Schulferien begonnen.

Ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei Hamburg bestätigte einen Einsatz am Flughafen. Mehrere Einsatzkräfte der Polizei sollen vor Ort sein. Laut der Gruppe Letzte Generation verschafften sich die Aktivisten über den Sicherheitszaun Zugang zum Flughafengelände.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktivisten nutzen städtische Leihräder für Blockade

Zeitgleich findet am Flughafen in Düsseldorf eine ähnliche Aktion statt. Sechs oder sieben Menschen befanden sich nach Angaben eines dpa-Fotografen am Donnerstagmorgen auf der Zufahrtsstraße zur Start- und Landebahn. Die Klimaaktivistinnen und -aktivisten durchtrennten nach eigenen Angaben einen Zaun, um auf das Vorfeld des Flugplatzes zu gelangen. Damit werde die Fahrt der Flugzeuge zur Startbahn blockiert, hieß es weiter. Der Flugbetrieb sei auch hier vorübergehend stark eingeschränkt, sagte der dpa-Fotograf. Eine große Zahl von Einsatzkräften sei vor Ort.

Die Aktivisten veröffentlichten auf Twitter Fotos und Videos der Blockaden an den beiden Flughäfen. In Hamburg ist die Gruppe offenbar mit Fahrrädern des städtischen Anbieters „StadtRAD“ auf die Piste gelangt. Bilder zeigen einige der roten Leihräder bei den Aktivisten.

RND/alx/dpa