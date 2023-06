Letzte Generation blockiert Straßen in mehreren Städten

Berlin. Aktivisten der Klimaschutz-Initiative Letzte Generation haben am Montagmorgen drei Straßen an der Siegessäule in Berlin blockiert. Auch in Halle, Gießen und Jena gab es Proteste.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Angaben der Polizei waren in Berlin etwa zwölf Personen an der Aktion beteiligt, einige davon an der Straße festgeklebt. Am Montag waren Einsatzkräfte der Polizei vor Ort am Großen Stern. Auf Transparenten machte die Initiative dort ihren Protest deutlich. Dort war nach Angaben unter anderem zu lesen: „Regierungskurs in den Klimakollaps = kriminell“. Die Letzte Generation kündigte an, dass am Montag in zahlreichen deutschen Städten Proteste geplant sind.

Proteste in Halle

In Halle wurde so ebenfalls der Verkehr gestört. Nach eigenen Angaben unterbrachen Aktivisten der Letzten Generation am Morgen mit einer Sitzblockade den Verkehr auf der Paracelsusstraße, Ecke Dessauer Straße. Die Polizei bestätigte, dass mehrere Menschen auf der Straße säßen. Polizisten waren demnach vor Ort und leiteten den Verkehr ab.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Jena gab es ebenfalls Proteste. Dort klebten sich Demonstranten in Sicherheitswesten an der Straße fest. Der Verkehr werde umgeleitet, die Polizei sei vor Ort, um die Teilnehmer zu schützen, sollte es nötig sein, teilte ein Behördensprecher mit. Die Kundgebung war laut Stadtverwaltung nicht angemeldet worden, wurde aber dann unter Auflagen erlaubt.

Auch in Gießen blockierten fünf Klimademonstranten eine Haupteinfahrtsstraße. Zwei von ihnen klebten ihre Hände laut Polizei auf dem Asphalt der Licher Straße fest. Sie wurden von Beamten gelöst. In der Stadt kam zu Beeinträchtigungen des Verkehrs und einer Umleitung über eine Tankstelle. Vier der fünf Demonstranten wurden der Polizei zufolge auf einer Dienststelle „erkennungsdienstlich behandelt“.

Mehr zum Thema Harte Worte von Luisa Neubauer Kritik an Joko Winterscheidts Klimadokuserie – auch von ihm selbst

Mit ihren Aktionen will die Letzte Generation den Druck auf die Bundesregierung erhöhen, stärker gegen die Klimakrise vorzugehen. Sie protestiert unter anderem mit Straßenblockaden. Die Gruppe hat sich den Namen gegeben, weil sie sich als letzte Generation vor den Kipp-Punkten sieht, den kritischen Grenzwerten des Klimawandels. Die Initiative fordert einen „sozial gerechten Notfallplan“.

Die Gruppe zitierte ihre Demonstrantin Irene von Drigalski: „Ich habe große Sorge - auch wegen Heizen und Kühlen. Die Klimakrise bedroht unser Zusammenleben. Falls in den nächsten Jahren Klima-Kipp-Punkte kippen, sind steigende Heizkosten unser geringstes Problem.“ Von Drigalski warf der Bundesregierung vor, diese Sorgen auch vieler Kinder und Jugendlicher nicht ernst zu nehmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/dpa