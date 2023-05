Carla Hinrichs klebt sich trotz Bewährungsstrafe weiter auf Straßen fest – und fechtet das Urteil an

Berlin/Frankfurt. Am Montag und Dienstag haben Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten der Letzten Generation erneut Straßen in Berlin blockiert. Beteiligt war auch die Sprecherin der Protestgruppe, Carla Hinrichs (26), die erst wenige Tage zuvor wegen einer Straßenblockade verurteilt wurde.

Am 11. Mai war sie in Frankfurt am Main wegen einer früheren Aktion zu zwei Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt worden. Schon kurz danach kündigte sie an, weiter protestieren zu wollen. „Mich wird es nicht davon abhalten, weiter auf die Straße zu gehen, weil ich tief in mir drin weiß, dass es das Richtige ist“, sagte sie in einem Video.

Montag: Carla Hinrichs blockiert zusammen mit weiteren Klimaaktivisten die A100 am Hohenzollerndamm in Berlin. © Quelle: Julius-Christian Schreiner/Tnn/d

Hinrichs: „Werde weitermachen, auch wenn ich dafür ins Gefängnis muss“

Nach ihrer Blockadeaktion am Montag schrieb die 26-Jährige auf Twitter: „Ich habe mich heute wieder auf die Straße gesetzt, um für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen zu protestieren. Auch das Urteil zu zwei Monaten Haft auf Bewährung können mich nicht aufhalten.“

Sie teilte weiter mit, dass sie mehr Angst vor dem Klimawandel als vor dem Gefängnis habe. „Darum werde ich weitermachen, auch wenn ich dafür ins Gefängnis muss.“ Kein Urteil werde sie davon abhalten, für Gerechtigkeit zu protestieren.

Hinrichs legt Berufung ein – Gesamtstrafe droht

Die Sprecherin des Frankfurter Amtsgerichts, Sylvia Hauptmann, erklärte die Rechtslage auf Nachfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) so: Das Frankfurter Urteil sei noch nicht rechtskräftig. Hinrichs habe mittlerweile Rechtsmittel dagegen eingelegt, sagte Hauptmann am Mittwoch. Die Berufungskammer des Frankfurter Amtsgerichts werde sich der Sache nun annehmen.

Für ihre neuen Aktionen in Berlin sei wiederum das Amtsgericht Berlin zuständig. „Weil die Taten aber vor der Rechtskraft unseres Urteils passiert sind, ist das im Zweifel sogar gesamtstraffähig“, erklärte die Gerichtssprecherin. Das bedeutet, dass bei einer neuen Anklage und neuen Verhandlung in Berlin das Frankfurter Urteil hinzugezogen werden könne und Hinrichs so in Kombination eine Gesamtstrafe erhalten könne.

Dienstag: Polizeikräfte versuchen bei einer Straßenblockade der Letzten Generation deren Sprecherin Carla Hinrichs von der Straße zu lösen. © Quelle: Paul Zinken/dpa

Am Montagmorgen verursachte die Letzte Generation rund um die bekannte Aktivistin in Berlin mit 17 Straßenblockaden lange Staus. Die Polizei brauchte nach eigenen Angaben bis zum frühen Nachmittag, um alle Aktionen aufzulösen. Auch am Dienstagmorgen blockierten die Protestierenden im Berufsverkehr der Hauptstadt elf große Durchgangsstraßen und Kreuzungen.

Bei mindestens zwei Blockaden am Dienstag hatten die Demonstranten der Letzten Generation ihre Hände auf der Straße mit einem speziellen Sand-Klebstoff-Gemisch befestigt. Zum Ablösen muss die Polizei Trennschleifer einsetzen, durch die die Straßen beschädigt und dann wieder repariert werden müssen. Carla Hinrichs ist auf Fotos von beiden Tagen zu sehen. Auf Twitter bestätigte sie die Teilnahme an den Protesten an beiden Tagen.

Die Letzte Generation fordert verstärkte Maßnahmen der Politik gegen den Klimawandel. Ihre Unterstützer kleben sich seit Januar 2022 immer wieder auf Straßen fest, um den Verkehr zu blockieren. Im April hatte die Gruppe ihren Protest in Berlin verstärkt. Vom 16. April bis 7. Mai wurden 151 Straßenblockaden registriert, acht davon auf Autobahnen.

Bei der Berliner Staatsanwaltschaft gibt es bislang knapp 2000 Ermittlungsverfahren. Bei etwa 1800 Fällen geht es um Aktionen der Letzten Generation, die weiteren Verfahren richten sich gegen Mitglieder der Gruppe Extinction Rebellion. Häufig betreffen mehrere Ermittlungen eine Person. 86 Urteile wurden bislang gesprochen, 40 davon sind rechtskräftig. In der Regel wurden die Demonstranten zu Geldstrafen verurteilt, meist wegen Nötigung und Widerstands gegen die Polizei.

