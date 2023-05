Carla Hinrichs: „Plötzlich steht ein Polizist an deinem Bett und richtet eine Waffe auf dich“

Britin verschwand in Portugal

Der mysteriöse Fall Maddie McCann – Chronik einer Tragödie

Mehr als 16 Jahre ist es her, dass die damals dreijährige Madeleine McCann aus einer Ferienanlage in Portugal verschwand. Seitdem gab es Ermittlungen in mehreren Ländern, Aufrufe in Fernsehshows, wilde Anschuldigungen und absurde Theorien – nur eines nicht: die Aufklärung des Falls. Was genau geschah also in den letzten 16 Jahren? Eine Rekonstruktion.