Letzte Generation: Klimaaktivisten blockieren Straßen in mehreren Städten

Berlin. Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation haben am Freitag an mehreren Stellen in Berlin den Verkehr blockiert. Unter anderem protestierten die Aktivisten am Kreisverkehr rund um die Siegessäule, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur vor Ort beobachtete. Mehrere Menschen klebten sich dort auf die Fahrbahn und blockierten so die Hofjägerallee und die Straße des 17. Juni in Richtung Brandenburger Tor. Einige Protestteilnehmer hatten sich den Angaben zufolge als Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) verkleidet und hielten ein Banner mit der Aufschrift „Wir brechen das Gesetz“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der sogenannte Große Stern ist vor allem im Berufsverkehr eine wichtige Kreuzung in der Hauptstadt, auch viele Pendler kommen auf ihrem Weg von der Autobahn in die Innenstadt dort vorbei. Vor allem an Wochenenden ist er regelmäßig Schauplatz von Demonstrationen. Nach Angaben des Reporters der Deutschen Presse-Agentur versuchten zahlreiche Autofahrer, der Blockade aus dem Weg zu gehen, indem sie über Bürgersteige fuhren.

Aktionen auch in Leipzig und Dresden

Die Letzte Generation teilte mit, dass es auch am Berliner Hauptbahnhof eine Aktion gebe. Nach Angaben der Polizei blockierten die Aktivisten auch an der Kreuzung Dorotheenstraße/Ebertstraße in Mitte den Verkehr, also unweit des Reichstagsgebäudes. Wie die „Leipziger Volkszeitung“ am Freitagmorgen berichtete, kam es auch im Leipziger Norden zu Verkehrsbehinderungen. Grund war eine Straßenblockade von insgesamt sechs Mitgliedern der Letzten Generation. Eine Fahrspur ist in Richtung Stadtzentrum war nur noch befahrbar. Ebenso blockierten Aktivisten die Autobahnabfahrt am Elbepark in Dresden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bundesweite Proteste für Freitag angekündigt

Mitglieder der Letzten Generation planen nach den Flughafen-Blockaden vom Vortag an diesem Freitag bundesweit Proteste. Anlass ist der aus ihrer Sicht unzureichende Einsatz der Bundesregierung für weniger klimaschädliche Treibhausgase speziell im Verkehr, wie ein Sprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Berlin erklärte.

Am Donnerstag hatten die Aktivisten die Flughäfen in Hamburg und Düsseldorf über mehrere Stunden lahmgelegt, in dem sie die Zäune überwanden, auf die Rollfelder liefen und sich dort nahe der Start- und Landebahnen festklebten.

RND/dpa/nis