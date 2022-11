Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ demonstrieren auf dem Brandenburger Tor

„Peers Mondfahrt“ ist „work in progress“. Wie stets feilt der preisgekrönte Preetzer Puppenspieler Marc Schnittger auch an seiner neuen Produktion beständig herum – ganz buchstäblich in der Werkstatt im Keller seines Einfamilienhauses in Preetz. Am 12. November ist Premiere im Musiculum in Kiel.