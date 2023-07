﻿Lkw-Fahrer fährt Aktivisten der Letzten Generation in Stralsund an – das sagt der Arbeitgeber

Mann stellt sich der Polizei

Am Mittwoch haben Aktivisten der Letzten Generation eine Straße in Stralsund blockiert. Dabei kam es zu einem dramatischen Vorfall: Ein Lkw-Fahrer fuhr einen der Aktivisten an und schleifte ihn etwa einen Meter mit. Nun drohen ihm schwere Konsequenzen.

