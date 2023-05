Unternehmen will sämtliche Strafen der Klimakleber bezahlen

Empfindlicher Schlag gegen Mafia

Razzia gegen ‘Ndrangheta: tonnenschwerer Kokainschmuggel und Stützpunkte im Gastgewerbe

Die ‘Ndrangheta gilt als gefährlichste Mafia Italiens. Bei einer europaweiten Großrazzia sind auch Dutzende Mitglieder in Deutschland verhaftet worden. Schwerpunkte des deutschen Einsatzes waren Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. In Siegen geriet eine Eisdiele in das Visier der Ermittler.