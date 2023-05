Ökoworld zahlt Strafen für Klimakleber jetzt doch nicht

Die Ökoworld AG wird nun doch keine Geldstrafen und Polizeigebühren von Aktivisten der Letzten Generation übernehmen. Alfred Platow, Vorstandsvorsitzender von Ökoworld, zog seine entsprechende Zusage in vollem Umfang zurück und begründete dies mit massiven öffentlichen Anfeindungen. Die Ökoworld AG vertreibt „ethisch-ökologische” Investmentfonds, die „nicht renditemaximiert” sind.

Am vorigen Wochenende hatte Platow unter der Überschrift „Kleben fürs Klima ohne Strafe!” eine Zeitungs-Annonce geschaltet: „Nach Zahlung der Strafe durch die ‚Täterinnen und Täter’ übernimmt die Ökoworld die Gebühren zu 100 % und überweist das Geld auf das jeweilige Privatkonto.”

Nach einer missverständlichen Pressemitteilung des Unternehmens war zunächst unklar, ob die Ökoworld AG wirklich gerichtlich verhängte Geldstrafen übernehmen will oder nur Gebühren für Polizeieinsätze. Die Letzte Generation, mit der die Kostenübernahme vorab abgesprochen war, ging aber davon aus, dass Ökoworld für beides aufkommt: Ökoworld wolle „Strafen und Gebührenbescheide zu 100 % übernehmen”, hieß es in einer Pressemitteilung der Klima-Aktivisten vom Mittwoch. Ökoworld selbst antwortete zunächst nicht auf Anfragen.

Überraschende Wende

Am späten Donnerstag-Nachmittag kam dann die überraschende Wende. Platow zog seine Zusage zurück, um Schaden vom Unternehmen und seinen Mitarbeitern abzuwenden. „Mit Kritik hatte ich gerechnet, allerdings nicht in diesem emotionalen Ausmaß”, erläuterte er. Dabei sei es nicht mehr um Klimaschutz gegangen, sondern fast nur noch „um das Thema der Strafen und Gebühren sowie um mögliche Anstiftung zu Straftaten”.

Nachträglich erklärte Platow seine Ankündigung nun für „nicht angemessen”. Außerdem betonte er: „Es war oder ist in keiner Weise meine Intention, zu Straftaten anzustiften, einen Freibrief für Straftaten auszustellen oder das Gesetz zu relativieren.” Stattdessen will Platow nun aus seinem eigenen Privatvermögen mit Unterstützung von anderen Privatpersonen 20.000 Euro an den Umwelt-Treuhandsfonds überweisen. Dieser Fonds unterstützt Aktivisten vor allem mit Rechtsrat, kann in Einzelfällen aber auch Geldstrafen und Bußgelder übernehmen. Diese Spende werde von der Ökoworld AG weder mit Firmengeldern noch mit Geldern der Fondsvermögen unterstützt, versicherte Platow.

Hunderte Geldstrafe, eine Handvoll Freisprüche

Gegen Aktivisten der Letzten Generation wurden in den vergangenen Monaten schon hunderte Geldstrafen verhängt. Nur in einer Handvoll Fälle kam es zu Freisprüchen. Nach der ursprünglichen Ankündigung hätte die Ökoworld AG allein für die bisherigen Aktionen wohl eine Summe von einigen Zehntausend Euro an Geldstrafen übernehmen müssen.

Letzte Generation: Gespräche mit Wissing seien „erster Schritt“ Eine Vertreterin der Gruppe sagte, es sei ein menschlich sehr gutes Gespräch gewesen. Die Proteste der Klima-Aktivisten sollen aber fortgesetzt werden. © Quelle: Reuters

Rechtliche Probleme hätte das nicht verursacht. Der Bundesgerichtshof hat bereits 1990 nach langer Diskussion entschieden, dass es nicht als „Strafvereitelung” strafbar ist, fremde Geldstrafen zu begleichen oder zu erstatten. Zwar sei eine Geldstrafe durchaus persönlich gemeint und die Bezahlung durch andere gefährde massiv den Strafzweck. Strafbar wäre aber allenfalls die Bezahlung einer noch offenen Geldstrafe. Bei der nachträglichen Erstattung einer Geldstrafe sei dagegen die Vollstreckung der Strafe nicht mehr gefährdet, weil der Täter ja bereits gezahlt hat, so der BGH. Es könnte also nur derjenige wegen Strafvereitelung verurteilt werden, der zu „ungeschickt” ist, um die Bezahlung einer fremden Geldstrafe richtig zu etikettieren. Deshalb hat der BGH das Bezahlen fremder Geldstrafen generell für legal erklärt.

Die Staatsanwaltschaft Berlin sah in der Ankündigung von Ökoworld auch keine „strafbare Anstiftung” zu künftigen Straftaten. Die Bereitschaft, Kosten zu übernehmen, sei eher abstrakt und beziehe sich nicht auf ganz konkrete Straßenblockaden, hieß es auf Anfrage.

Klimawandel könnte Deutschland laut Studie 900 Milliarden Euro kosten Der Klimawandel birgt ein enormes Schadenspotenzial. Die Folgen könnten die deutsche Volkswirtschaft bis zum Jahr 2050 teuer zu stehen kommen. © Quelle: dpa

Damit hatten die Ökoworld AG und ihr Chef Platow zunächst also strafrechtlich nichts zu befürchten. Es war vor allem der massive öffentliche Druck, der bei Platow zum Umdenken führte.