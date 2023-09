Ob Straßenblockade oder Farbschmiererei: Die Aktionen der Klimaaktivisten von der Letzten Generation sind umstritten, auch rechtlich. Wir zeigen auf, wie andere Gerichte bislang entschieden haben.

Hannover. In Berlin ächzt die Justiz bereits unter den vielen Strafprozessen gegen Aktivistinnen und Aktivisten der Klimaaktivisten der Letzten Generation, jetzt beginnt auch in Hannover ein Verfahren gegen ein Mitglied der Gruppe. Am Freitag, 22. September, startet am Amtsgericht Hannover der Prozess gegen eine junge Frau, die im Februar auf das Ernst-August-Denkmal am Hauptbahnhof geklettert sein und es zudem mit Acrylfarbe beschmiert haben soll. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet: gemeinschädliche Sachbeschädigung.