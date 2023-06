Letzten Generation: Ermittler hören bei Gesprächen mit Journalisten nicht mehr mit

Das Phantom von Chioggia

Krankschreibungen, bezahlter Urlaub, Fortbildung: Eine italienische Lehrerin hat es geschafft, in 24 bezahlten Dienstjahren nur während vier Jahren effektiv zu unterrichten – das ist selbst in Italien rekordverdächtig. Am Ende wurde ihr gekündigt – aber nicht wegen ihrer ständigen Abwesenheit.