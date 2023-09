Die Letzte Generation stört ausgerechnet einen vergleichsweise klimafreundlichen Marathon und bezeichnet diesen als „Verdrängungsveranstaltung“. Eine solche Verachtung für gesellschaftliches Miteinander ist besorgniserregend, kommentiert Matthias Schwarzer.

Hannover. Man kann der Letzten Generation vieles vorwerfen – aber nicht, dass sie nicht hartnäckig wäre. Abnutzungserscheinungen ihrer Krawallproteste sind auch zwei Jahre nach Beginn nicht erkennbar: Immer wieder schafft es die Gruppe, egal was sie tut, die richtigen Knöpfe zu drücken, um die Öffentlichkeit in Rage zu bringen. Sei es durch neue Blockaden oder Störungen des Alltags – oder durch die anschließende Kommunikation in den sozialen Netzwerken. Am Wochenende hat das wieder einmal geklappt.