Letzte Generation verlangsamt Berlin – Greenpeace blockiert LNG-Terminal-Bau

Berlin. Klimaaktivisten der Letzten Generation haben am Donnerstagmorgen nach eigenen Angaben an 19 Verkehrspunkten in Berlin sogenannte Laufblockaden abgehalten. Dabei klebten sich die Aktivisten nicht auf die Straße, sondern gingen mit Bannern vor dem Verkehr her, wie die Gruppe am Morgen mitteilte. Die Autofahrer wurden dazu gebracht, in Schrittgeschwindigkeit hinterherzufahren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Betroffene Orte waren nach Angaben der Polizei unter anderem die Koloniestraße Ecke Osloer Straße im Wedding, die Petersburger Straße Ecke Mühsamstraße in Friedrichshain, die Bornholmer Straße in Pankow-Süd und der Tempelhofer Damm in Höhe der S-Bahn-Haltestelle Tempelhof. Die Beamten hätten die Proteste am Ernst-Reuter-Platz und an der Danziger Straße Ecke Landsberger Allee in Friedrichshain verhindert.

Am Tempelhofer Damm hätten Autofahrer die Aktivisten attackiert, teilte die Polizei über die Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) mit. Ein Sprecher der Polizeigewerkschaft mahnte Betroffene, keine Selbstjustiz auszuüben. „Unsere Kolleginnen und Kollegen werden bestmöglich versuchen, die rechtswidrigen Aktionen mit rechtsstaatlichen Mitteln vorher zu unterbinden bzw. schnellstmöglich zu beenden.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Angaben der Aktivisten ist die Absicht der Aktion, an vielen Stellen der Stadt sichtbar zu sein. Pro Blockadegruppe seien fünf bis acht Demonstrantinnen und Demonstranten unterwegs gewesen. Die Aktivisten fordern ein Ende der Nutzung von fossilen Energieträgern.

Klima-Check Erhalten Sie die wichtigsten News und Hintergründe rund um den Klimawandel – jeden Freitag neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Greenpeace blockiert LNG-Terminal-Bau

Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace haben unterdessen im Greifswalder Bodden die Verlegung der Rohre für das Rügener Terminal für Flüssigerdgas (LNG) kurzzeitig blockiert. Auf dem Wasser bei Lubmin seien in einer unangemeldeten Aktion vier bis fünf Schlauchboote rund um den Pipeline-Verleger „Castoro 10″ unterwegs, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen. Zwei Menschen seien zudem auf einen Pipeline-Abschnitt geklettert und hätten dort ein Banner aufgehängt. Darauf war „Gas zerstört!“ zu lesen.

Die Arbeiten auf dem Schiff seien zunächst eingestellt worden. Die Wasserschutzpolizei war den Angaben zufolge ebenfalls mit mehreren Schlauchbooten auf dem Bodden unterwegs. Dabei sollten auch die Aktivisten kontrolliert und deren Personalien aufgenommen werden. Das geschehe in einem ruhigen Rahmen, sagte die Sprecherin der Wasserschutzpolizei weiter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Greenpeace selbst teilte mit, dass sich einige der Aktivisten auf der „Castoro 10″ an einem der dort liegenden Rohre festgemacht hätten. Eigenen Angaben zufolge ist Greenpeace mit rund 30 Aktivistinnen und Aktivisten vor Ort.

Die etwa 50 Kilometer lange Leitung soll durch den Bodden, um den Südosten Rügens herum bis nach Mukran im Norden der Insel verlegt werden. Hier sollen zwei Spezialschiffe das per Schiff gelieferte LNG wieder in den gasförmigen Zustand bringen und einspeisen.

RND/dpa