﻿Kampf gegen den Blutkrebs: Leipzigerin zum zweiten Mal in wenigen Jahren genesen

Darum sind im Sommer Plätze in Restaurants an der Ostsee Mangelware

Wer im Sommer einen Platz in einem Restaurant in Lütjenburg oder Hohwacht (Kreis Plön) haben möchte, sollte rechtzeitig reservieren. Die Gastronomie ist im Vergleich zur Zahl der Urlauber klein. Die Ursachen für den Mangel sind vielfältig. In Hohwacht steht überraschend eine Neueröffnung an.