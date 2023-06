Wie sicher ist die LGBTQ-Community in der Türkei?

Sie gingen auf die Straßen, um für LGBTQ-Rechte zu demonstrieren und für mehr Sichtbarkeit einzustehen: Am Sonntag sind in der Türkei im Zuge der diesjährigen Pride-Parade rund 140 Menschen festgenommen worden. Während nach Angaben der Veranstalter in der türkischen Metropole Istanbul mindestens 93 Personen festgenommen wurden, soll es in der westtürkischen Stadt Izmir mindestens 48 Festnahmen gegeben haben.

Drastischer Anstieg diskriminierender Rhetorik in den türkischen Medien

Wie sicher ist das Leben also in der Türkei für die LGBTQ-Bewegung? Gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) ordnet Janine Uhlmannsiek, Expertin für Europa und Zentralasien bei Amnesty International in Deutschland, die Lage ein: „Die türkische LGBTI-Community steht massiv unter Druck. Immer wieder äußern sich Regierungsvertreter*innen, auch Präsident Erdoğan, feindlich gegenüber lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans und intergeschlechtlichen Menschen und schüren Hass – all das unter dem Vorwand, Familienwerte zu schützen.“

Dutzende Festnahmen bei LGBTQ+-Demonstrationen in Istanbul

Während der Türkei-Wahl, so Uhlmannsiek, habe sich die schwierige Situation „besonders intensiv“ bemerkbar gemacht: „In einer Rede vor den Wahlen erklärte Präsident Erdoğan, LGBTI seien ‚ein Gift, das in die Institution der Familie injiziert wurde‘. LGBTI-Organisationen in der Türkei berichten von einem dramatischen Anstieg diskriminierender Rhetorik in den Medien, der sich im Vorfeld der Wahlen noch verstärkt hat.“

Bereits vor den Pride-Veranstaltungen hatte Istanbuls Gouverneur Davur Gül angekündigt, Veranstaltungen, die die „Familie bedrohen“, nicht zulassen zu wollen. In der Folge wurden mehrere Veranstaltungen anlässlich des Pride-Monats zur Sichtbarmachung von LGBTQ untersagt worden.

Zu Beginn des Jahres hatte die Regierung zudem Änderungen an der türkischen Verfassung vorgeschlagen, um den Begriff „Familie“ als „die Verbindung eines Mannes mit einer Frau“ neu zu definieren. Wie Uhlmannsiek erklärt, befürchten LGBTI-Aktivist*innen nun, „dass die Änderung das Land auf eine schleichende Entwicklung hin zur Kriminalisierung gleichgeschlechtlicher Beziehungen und zum Verbot von LGBTI-Organisationen bringt“.

Am Montagnachmittag lagen Amnesty International noch keine Informationen zu den Personen vor, die am Sonntag bei den Pride-Veranstaltungen in Istanbul und Izmir festgenommen wurden. Seit 2015 werden Pride-Veranstaltungen in der Türkei systematisch verboten. Wie Uhlmannsiek einordnet, finden „trotz des immer kleiner werdenden Handlungsraums für LGBTI in der Türkei und trotz der Gefahr staatlicher Schikanen und Einschüchterungen auch dieses Jahr Pride-Veranstaltungen statt und mutige Aktivist*innen gehen auf die Straße“. Dass es, wie am Sonntag, zu Festnahmen kommt, ist kein Einzelfall. Amnesty International erinnert dabei an Festnahmen in Ankara am 9. Juni, als 15 Studierende der Middle East Technical University festgenommen wurden, nachdem sie „trotz eines de facto bestehenden Verbots aller LGBTI-Veranstaltungen in Ankara ihren Pride March abhielten. Am 18. Juni wurde der Trans Pride in Istanbul von der Polizei blockiert. Als die Aktivist*innen trotzdem demonstrierten, wurden zehn Personen von der Polizei unter Anwendung übermäßiger Gewalt festgenommen“.

