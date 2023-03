In einem Blumenladen im bayerischen Lichtenfels wird eine Verkäuferin getötet. Zwei Wochen später wird ein 17-jähriger Verdächtiger festgenommen. Zu Motiv und Hintergründen ermittelt die Polizei.

Einsatzwagen der Polizei und der Spurensicherung stehen Mitte März vor dem Blumengeschäft, in dem eine Verkäuferin getötet wurde.

Blumenverkäuferin in Lichtenfels getötet: Verdächtiger gefasst – was war das Motiv?

Lichtenfels. Nach der Verhaftung eines 17-Jährigen bleiben im Fall der getöteten Blumenverkäuferin aus Lichtenfels weiterhin viele Fragen offen. Angaben zu den Hintergründen der Tat und dem möglichen Motiv des minderjährigen Verdächtigen könne man derzeit nicht machen, sagte eine Polizeisprecherin am Montagnachmittag. Die Ermittlungen gingen weiter.

Am vergangenen Freitag, zwei Wochen nach dem gewaltsamen Tod der Mitarbeiterin eines Blumengeschäfts, hatte die Polizei den Tatverdächtigen festgenommen. Am Samstag erließ dann ein Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg Haftbefehl gegen den jugendlichen Deutschen. Der mutmaßliche Täter wurde nach Angaben der Ermittler in eine Jugendstrafanstalt gebracht.

Verkäuferin leblos von Passanten entdeckt

Die 50 Jahre alte Verkäuferin war am 10. März abends von Passanten in Lichtenfels tot entdeckt worden. Diese hatten sich laut Polizei gewundert, dass gegen 21 Uhr vor dem Laden noch Auslagen aufgebaut waren und die Tür nicht versperrt war. Als sie nachsahen, fanden sie die leblos auf dem Boden liegende Frau. Die Obduktion der Leiche ergab äußere Gewalteinwirkung als Todesursache.

Die Kripo Coburg bildete eine 40-köpfige Sonderkommission mit Namen „Blume“ und ermittelte gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Coburg. Mehrmals richteten sie Zeugenaufrufe an die Bevölkerung und erhielten eigenen Angaben zufolge etliche Hinweise. Ob ein Zeuge den entscheidenden Hinweis auf den 17-Jährigen gab, wollte die Polizei bisher nicht sagen. Jedenfalls sei der Jugendliche in den Fokus der Ermittler geraten und am Freitagmittag im Stadtzentrum von Lichtenfels ausfindig gemacht worden.

