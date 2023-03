Die Spurensicherung arbeitet am Tatort, nachdem eine Mitarbeiterin in einem Blumenladen getötet worden ist.

Mitarbeiterin eines Blumenladens in Lichtenfels getötet – Fahndung läuft

Lichtenfels. Nach der Tötung einer Mitarbeiterin eines Blumenladens im oberfränkischen Lichtenfels ist der Täter weiter flüchtig. „Die Ermittlungen laufen“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Freitagabend hatten Spaziergänger bemerkt, dass gegen 21.00 Uhr, deutlich nach Ladenschluss, der Außenbereich des Blumenladens noch aufgebaut war. Zudem war die Türe offen, wie es hieß. Die Passanten gingen demnach in den Laden und fanden dort die tote 50-Jährige. Ersten Erkenntnissen nach wurde sie gewaltsam getötet. Eine sofortige Fahndung mit einer Vielzahl an Einsatzkräften blieb erfolglos.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Polizei richtete eine Sonderkommission mit dem Namen „Blume“ ein und sucht „mit Hochdruck nach dem oder den Tätern“, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung der Polizei und Staatsanwaltschaft vom Samstag hieß. Die Ermittler suchten zwei Zeuginnen, die den Laden um kurz vor 18.00 Uhr betreten haben. Zudem hätten sich ein Mann und eine weitere Person im Bereich des Tatorts aufgehalten. Die Kripo bittet weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung.

RND/dpa