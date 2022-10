36 Milliarden Euro: Lidl-Gründer Dieter Schwarz ist neuer reichster Deutscher

Seit dem 3:1 über den PSV Neumünster sind die Fußballer des SV Todesfelde dort, wo sie sich am liebsten sehen – an der Tabellenspitze der Oberliga. Diesen Platz an der Sonne gilt es am Sonnabend im Auswärtsspiel beim TSB Flensburg zu verteidigen. Keine leichte Aufgabe, wie Trainer Sven Tramm meint.