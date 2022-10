Schädlingsbefall: Lidl ruft Backmischung zurück – auch Warnung vor frittierten Mandelhälften

Die Entscheidung für eine Tram in Kiel ist so gut wie gefallen. Wenn in zehn bis 15 Jahren dieses Projekt tatsächlich verwirklicht sein sollte, könnte nahtlos das nächste Großprojekt in Angriff genommen werden: Die Idee einer Seilbahn über die Kieler Förde ist rein technisch gesehen offenbar durchaus weit mehr als nur ein Gedankenspiel.