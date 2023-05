﻿Liebesgrüße aus Liverpool

Liverpool. Es ist 1.30 Uhr am Mersey River in Liverpool. In der Eurovisions-Arena rieselt das letzte Glitzerkonfetti von der Decke. Gerade hat die schwedische Sängerin Loreen den Eurovision Song Contest (ESC) gewonnen. Schon wieder, wie schon 2012 in Baku. Nun sitzt die 39-Jährige abgekämpft und halb versteckt hinter ihren pechschwarzen Ponyfransen auf einer Bühne und spricht über John Lennon. Journalisten wollen wissen, was Musik für sie bedeutet. Was für eine Frage. John Lennon zum Beispiel – keine acht Kilometer von der Arena entfernt geboren – habe mit „Imagine“ ein Lied geschrieben, „das die Menschen verändert hat“, sagt sie vorsichtig. „Kunst kann die Welt verbessern.“

Sie schweigt. Lennon. Die Welt. „Imagine“. Zu viel Pathos? Klingt das nicht, als vergleiche sie ihren hypnotischen Siegersong „Tattoo“ mit Lennons unsterblicher Friedenshymne? Nicht doch. Ein bisschen Pathos darf heute sein. Siebenmal hat Schweden jetzt den paneuropäischen Popwettstreit gewonnen, genau wie Irland. Und im kommenden Jahr, genau fünf Jahrzehnte nach Abbas Triumph mit „Waterloo“ 1974, landet der bunte, glitzernde, laute, irrwitzige Eurovisionszirkus pünktlich zum Jubiläum in Schweden.

Durst auf Clubsounds, Glitzer und Glamour

Die Liverpooler strömen in die Pubs. Die Party ist vorbei. Man darf den Song Contest hinter seiner grellen Fassade getrost immer auch als Hinweis auf europäische Befindlichkeiten lesen. Demnach dürstete es den Kontinent nicht nach Kontemplation und Einkehr, sondern nach wilder Ausgelassenheit, nach Clubsounds, Glitzer und Glamour. Viel fröhlicher Irrsinn, wenig Balladeskes. Hinter Loreen auf Platz zwei lag am Ende der Finne Käärijä mit seinem lustigen Elektropunk-Partysong „Cha Cha Cha“, gefolgt von der Israelin Noa, ebenfalls mit einer stabilen Dancenummer („Unicorn“).

Und Deutschland? Erlebte ein weiteres Debakel. Letzter Platz für die feuerroten Glamrocker von Lord of the Lost. Niemand interessierte sich für ihren Song „Blood & Glitter“. Endlich glaubten die hiesigen ESC-Verantwortlichen, mal einen Act ins Rennen geschickt zu haben, der nicht so unauffällig und artig war wie eine Dose Badeperlen. Das Quintett erregte in Liverpool durchaus Aufsehen. Am Ende aber blieb den Hamburgern die maximale Pleite nicht erspart. Deutschland bleibt das Kellerkind des ESC – zwei mickrige Jurypunkte gab es aus Island, einen aus Tschechien.

„Und guckt in die Kamera, Jungs!“: Die deutsche Band Lord of the Lost landete auf dem letzten Platz. © Quelle: Peter Kneffel/dpa

Rote Laterne. Schon wieder. Zweimal Vorletzter, zweimal Letzter. Das ist die bittere Bilanz der letzten vier deutschen ESCs. Seltsam altmodisch wirkte der 180-Sekunden-Budenzauber des vielleicht allzu routinierten Quintetts. Fünf Männer in engen Hosen mit einem mittelguten Song. Nein, danke.

Druckventil für Lästerreflexe

Doch es ging um mehr als Sieg und Niederlage bei diesem Wettbewerb, der sich so herrlich als buntes Spiel mit Nationalklischees eignet, als länderübergreifendes Druckventil für Lästerreflexe, dabei aber immer auch die große Politik spiegelt. Großbritannien sprang ja ein für die Ukraine – und organisierte nach dem Sieg des Kiewer Kalush Orchestra („Stefania“) vor einem Jahr in Turin quasi einen ukrainischen ESC auf britischem Boden. So wurde auch dieser Contest von Liverpool auf einer tieferen Ebene zu einem europäischen Friedensfest.

Zwar reichte es für das ukrainische Duo Tvorchi mit seiner düsteren Durchhaltehymne „Heart of Steel“ im Rag‘n‘Bone-Man-Stil am Ende nicht zum Sieg. Platz sechs war aber erneut ein klares Votum: Die Ukraine gehört genau hier hin, ins Herz Europas. „Sie werden uns mit Feuer in den Augen auferstehen sehen“, heißt es in „Heart of Steel“. „Sie werden ihre Köpfe neigen / Dann werden wir lachen und sie werden niederknien.“ Man musste nicht lange herumrätseln, wer mit „sie“ gemeint war.

Von einem Contest „zwischen Borschtsch und Beats“ schrieb treffend die BBC. Dabei fiel es der ukra­ini­schen Mitmoderatorin Julia Sanina „sehr, sehr schwer, immer in die Kameras zu lächeln“, wie sie am Rande sagte. Es gehe um „ein bisschen Licht in düsteren Zeiten“, einen Hauch von Hoffnung auch für die Menschen in den Kellern ihrer Heimat.

Und es geht um Menschen wie Oksana und Daniela. Vor einem Jahr sind die Ukrainerin und ihre zwölfjährige Tochter aus einem winzigen Dorf an der ukrainisch-russischen Grenze vor den Bomben geflohen. Sie strandeten verstört in Southampton, zwei von 122000 ukra­ini­schen Flüchtlingen auf der Insel. Im Frühjahr gewannen sie dann zwei Tickets für das Eurovisionsfinale. Mit dem Bus fuhren sie über Nacht nach Liverpool – und waren dann überwältigt von der Sympathie, die ihnen entgegenschlug. Hand in Hand standen sie vor der ESC-Arena, während wild aufgerüschte Fans an ihnen vorbeiströmten.

„Großartiges Gefühl“: Oksana und Daniela aus der Ukraine. © Quelle: Imre Grimm

„Es ist ein großartiges Gefühl, von Europa so umarmt zu werden“, sagt Oksana, den Tränen nahe. „Überall die ukrainischen Farben zu sehen und zu spüren, dass wir hier so willkommen sind. Das rührt mich sehr und macht mich glücklich.“ Ein paar Stunden Glitzer vertreiben die schwarzen Gedanken an die toten Freunde in der Heimat. Daniela hat die ukrainische Fahne um ihre Schultern gelegt. Sie lächelt.

Liverpool, die alte Hafenstadt am Mersey, lange ein Schmuddelkind des Landes, war für diese Party die perfekte Bühne. Die halbe Stadt kleidete sich in Blau-Gelb. Die Straßenpoller, die Fahnen, die Schaufenster: blau-gelb. Selbst das legendäre Yellow Submarine, das gelbe Unterseeboot der Beatles, war in diesen Tagen ein blau-gelbes Unterseeboot. Aber nicht nur die Beatles haben hier ihre Wurzeln, sondern auch The Lightning Seeds, Spice Girl Mel C, Atomic Kitten oder Frankie Goes to Hollywood. Es ist die Welthauptstadt des Pop, die außer den Beatles mehr als 50 weitere Nummer-eins-Künstler hervorgebracht hat. Mehr als jede andere Stadt der Erde.

Kaum eine Ausrichterstadt hat den ESC je heftiger umarmt. Es schien, als hießen viele brexitmüde Briten auch die Gelegenheit willkommen, sich wieder einmal als Teil des Kontinents zu fühlen. 58 Prozent der Liverpooler haben den Brexit 2016 abgelehnt. Nicht nur für die Ukrainer war diese Show ein emotionaler Stabilisator.

Die Rückkehr Ralph Siegels

„Vielen Briten geht es schlecht. Die Preise explodieren, die wirtschaftliche Lage ist ernst“, sagt eine IT-Spezialistin aus Harrogate – jener britischen Stadt also, in der Nicole („Ein bisschen Frieden“) beim ESC 1982 in weißem Rüschenkleid mit XXL-Gitarre und Engelslocken genau den Zeitgeist traf. Auch damals ging es um Kriegsangst in Europa. Der Mann, der Nicole damals am weißen Flügel begleitete, lief am Abend durch das Medienzentrum: Ralph Siegel. Er halte viel von den „Lords“, sagt der ESC-Veteran. „Und guckt in die Kamera, Jungs!“ Am Ende half alles nichts.

Der optisch radikalste Irrsinn war der kroatische Beitrag „Mama SC!“. Was war das? Das Jahrestreffen der Horrorclowns? Pink Floyds „The Wall“ im Geiste von Freddie Mercury? Die trashige, tränentriefende Minioper der singenden Satiriker der Gruppe Let 3 war auf den ersten Blick kolossaler Quatsch. Auf den zweiten aber erwies sich die abgefahrene Militärparodie samt Satan mit fauchenden Raketen als bitterböse Attacke auf die Dämlichkeit von Autokraten. Die Botschaft: Diktatoren sind Clowns. Schöne Grüße nach Moskau.

Die Botschaft von Let 3 aus Kroatien: Diktatoren sind Clowns – mit schönen Grüßen nach Moskau. © Quelle: Martin Meissner/AP/dpa

Natürlich geht es auch um Politik beim ESC. Doch nach außen gibt sich die Europäische Rundfunkunion als Veranstalterin weiterhin „unpolitisch“ – und ist dabei ähnlich bigott wie die Fifa oder das Olympische Komitee. Man verwies auf „strikte Regeln und Prinzipien“. No politics. Aus diesem Grund durfte angeblich auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nicht per Videoschalte live in der Show sprechen. Kiew dementierte, dass es überhaupt eine Anfrage gab.

Eine Tauschbörse der Werte

Immer wieder lieferte der Wettbewerb über die Jahre dennoch den Soundtrack zu den Weltläufen. Schließlich verdankt er schon seine Geburt einer politischen Entscheidung: Beim Narzissenfest 1954 ertönte aus Montreux erstmals das Prélude aus dem „Te Deum“ Nummer H 146 des französischen Barockkomponisten Marc-Antoine Charpentier, die Eurovisionshymne. Plötzlich gab es, nur neun Jahre nach dem Krieg, eine gemeinsame europäische TV-Bilderwelt. Die Eurovision wurde zur Keimzelle einer multinationalen Medienidentität, zur Tauschbörse für bewegte Bilder und schleichend, unbewusst, auch von Werten und Normen.

Was bleibt musikalisch in Erinnerung? Der welpenäugige Schweizer Remo Ferrer, umtänzelt von einer Art lebendem Bandsalat (Platz 20). Eine Eurovisions-Retortendiva mit Trickkleid aus Polen, die nach Musik- und Modelkarriere immer noch Schmuckdesignerin werden kann (Platz 19). Eine französische Königin der Nacht auf einer Hebebühne, am Rücken angepflockt wie die Ziege in „Jurassic Park“ (La Zarra, „Évidemment“, Platz 16). Und ein pastellfarbener Cowboy aus Belgien, der wirkte wie der nichtsnutzige dritte Sohn eines texanischen Viehbarons, der mit Papas Geld eine Karriere als Influencer-Schrägstrich-Musiker anstrebt (Gustaph, „Because of You“, Platz 7).

Und Deutschland? Wird sich radikal neu orientieren müssen, was den Song Contest angeht. Es ist schon erstaunlich, wie man den Zeitgeist über einen so langen Zeitraum so konsequent verfehlen kann.