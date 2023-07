Udo Lindenberg und Apache 207: „Komet“ ist bisher erfolgreichster Hit 2023

Baden-Baden. „Komet“ von Udo Lindenberg & Apache 207 ist der bisherige Hit des Jahres in den Offiziellen Deutschen Charts. In der Halbjahresauswertung 2023 schaffte es der Song auf Platz eins, wie GfK Entertainment am Mittwoch mitteilte. Der eingängige Song des ungleichen Duos Lindenberg (77) und Apache 207 (25) mit Schlager-Beats kam im Januar heraus und lag dieses Jahr bislang 15 Mal an der Spitze der Hitliste. Er sei 175 Millionen Mal gestreamt worden.

Das Lied gehört zu den erfolgreichsten Spitzentiteln in der Geschichte der deutschen Charts. Der einzige deutsche Titel, der es öfter an die Spitze schaffte, war „Verdammt, ich lieb' Dich“ von Matthias Reim (16 Wochen). Zwei internationale Lieder waren noch länger auf Platz eins: 2017 „Despacito“ von Latin-Pop-Sänger Luis Fonsi und dem Rapper Daddy Yankee, 1978 „Rivers of Babylon“ von der Disco-Formation Boney M.

Lindenbergs erster Nummer-eins-Hit

„Komet“ ist die erste Nummer-eins-Single Lindenbergs in seiner mittlerweile mehr als 50-jährigen Musikerkarriere. Apache 207, der aus Ludwigshafen kommt, hatte hingegen schon mehrere Nummer-eins-Hits.

Auf Platz zwei der Jahres-Singlecharts schaffte es US-Sängerin Miley Cyrus mit „Flowers“. Platz drei sicherte sich das Duo Ayliva feat. Mero mit „Sie weiß“.

RND/dpa