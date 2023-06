Lithiummine im US-Staat Nevada: Ureinwohner protestieren gegen riesiges Bauprojekt

Orovada. Nur etwa 70 Kilometer vom Fort McDermitt Indian Reservation entfernt soll sie entstehen: eine der größten Lithiumminen der Welt. Schwere Fahrzeuge haben bereits mit ersten Vorbereitungen für den Abbau im abgelegenen Norden des US-Staates Nevada begonnen. Doch unter den Ureinwohnern wächst der Widerstand gegen das Milliardenprojekt. „No lithium. No mine!“ („Kein Lithium. Keine Mine!“) steht auf einem Schild im Vorgarten von Daranda Hinkey.

Die Regierung in Washington steckt große Hoffnungen in die Erschließung der Vorkommen. Vor allem im Straßenverkehr könnte sie die Abkehr von fossilen Kraftstoffen deutlich beschleunigen. Auch für die Erzeugung von regenerativen Energien wird Lithium in größeren Mengen gebraucht. Aus Sicht von Hinkey und ihren Mitstreitern wären die negativen Folgen für die Region aber so gravierend, dass sie das Projekt möglichst noch stoppen wollen.

Mine zerstört geweihten Ort

Die 25-jährige Hinkey ist eine Angehörige des Ureinwohnerstammes Fort McDermitt Paiute and Shoshone. Sie betont, dass die geplante Thacker-Pass-Mine nicht nur die örtliche Umwelt zerstören könnte, sondern auch einen auf dem Gelände befindlichen Ort entweihen würde, an dem in der Zeit nach dem Bürgerkrieg US-Soldaten ein Massaker an ihren Vorfahren begangen hätten.

„Lithiumminen und diese ganze Förderung von erneuerbaren Energien – die Agenda des ‚Green New Deal‘ – sind etwas, was ich gerne als grünen Kolonialismus bezeichne“, sagt Hinkey. „Das wird sich unmittelbar auf mein Volk, meine Kultur, meine Religion und meine Traditionen auswirken.“

Proteste im Umfeld der geplanten Mine gibt es seit mehr als zwei Jahren. Auch auf gerichtlichem Wege gehen Aktivistinnen und Aktivisten gegen das Projekt vor. Hinkey hatte in dem Prozess auf Unterstützung von US-Innenministerin Deb Haaland gehofft – das erste Kabinettsmitglied mit indigenen Wurzeln. Die sagte aber, dass sie das Recht auf friedliche Proteste unterstütze, im konkreten Fall aber wegen der Notwendigkeit, die Wirtschaft auf saubere Energien umzustellen, eine Befürworterin der Mine sei.

Genehmigt wurde das Projekt noch in der Endphase der Amtszeit von Ex-Präsident Donald Trump. Nachfolger Joe Biden hielt aber daran fest – zumal er das Ziel ausgerufen hat, dass bis zum Jahr 2030 jeder zweite in den USA verkaufte Neuwagen einen Elektroantrieb haben soll. Und Lithiumbatterien sind ein zentraler Bestandteil von Elektroautos.

Hinkey sagt, sie sei von der Biden-Regierung enttäuscht. Sie selbst habe Biden gewählt – in der Hoffnung, dass er das von Trump im Schnellverfahren durchgesetzte Minenprojekt zumindest verzögern werde. Sie und andere Stammesmitglieder würden sich nun „sehr verloren, sehr unter den Teppich geschoben“ fühlen.

Meinungen der Ureinwohner gehen auseinander

Nicht alle Ureinwohnerinnen und Ureinwohner teilen die Haltung der jungen Aktivistin. Arlo Crutcher, der zu den Anführern des Fort-McDermitt-Stammes zählt, sieht auch Chancen im Hinblick auf wirtschaftliche Entwicklung und neue Jobs in dem Reservat. „Es könnte unserem Stamm helfen“, sagt er – auch wenn er skeptisch ist, wie viele der neuen Arbeitsplätze tatsächlich an verarmte Stammesmitglieder gehen würden.

Lithium Americas, das kanadische Unternehmen, das hinter dem Projekt in Nevada steht, hat mit dem Fort-McDermitt-Stamm ein Abkommen unterzeichnet, in dem die Einstellung und Ausbildung von örtlichen Arbeitskräften sowie andere Unterstützungsleistungen zugesichert werden. Es erklärte sich zudem bereit, ein Gemeindezentrum einschließlich einer Vorschule und eines Spielplatzes zu bauen. Die Vereinbarung von Oktober 2022 sei ein Beleg für das Bekenntnis, „über gesetzliche Anforderungen hinauszugehen“ und eine „konstruktive Beziehung“ mit den in der Nähe lebenden Bevölkerungsgruppen aufzubauen, sagt Unternehmenschef Jonathan Evans.

Neben Lithium Americas ist auch General Motors ein wichtiger Akteur bei dem Projekt. Der US-Automobilhersteller hat zugesagt, 650 Millionen Dollar (595 Millionen Euro) in die Mine Thacker Pass zu investieren. Schätzungen zufolge reicht das dort lagernde Lithium für die Herstellung von einer Million Elektrofahrzeugen pro Jahr aus.

Gegner werfen US-Regierung Gesetzesverstöße vor

Aus Sicht von Gegnern des Projekts, zu denen auch andere Ureinwohnerstämme sowie Umweltorganisationen gehören, hat das dem Innenministerium zugeordnete Bureau of Land Management im Rahmen der Genehmigung der Mine gegen mindestens drei Bundesgesetze verstoßen. So ist etwa im National Historic Preservation Act festgelegt, dass bei Projekten auf oder in der Nähe von Reservaten die jeweiligen Stämme in jeder Phase einzubinden sind.

Hinkey und andere beteuern, dass dies nicht geschehen sei. Im Gegenteil: Der Bau der Mine sei überstürzt genehmigt worden, während die Gremien der Ureinwohner wegen der Corona-Pandemie weitgehend pausiert hätten. „Die Beratungen sind praktisch an uns vorbeigegangen“, sagt Gary McKinney vom Duck Valley Shoshone-Paiute Tribe. „Niemand wusste etwas von dem Lithium.“

In einem Interview der Nachrichtenagentur AP an einem Ort nahe dem Minengelände, an dem gerade eine Wasserleitung verlegt wird, beschreibt McKinney, was aus seiner Sicht passieren wird: Die Mine werde enorme Mengen an Wasser verbrauchen. Das Grundwasser und die Böden könnten durch Schwermetalle belastet werden. „Das Leben wird verscheucht“, warnt er. „Unsere Kultur, unsere heiligen Stätten werden verschwinden. Wir stehen vor der Vernichtung unserer Identität.“

Ein Bundesrichter erklärte im Februar, dass der Bau der Mine beginnen könne, kritisierte aber zugleich, dass das Bureau of Land Management Gesetze bezüglich der Entsorgung von Minenabfällen missachtet habe.

Umweltschützer haben Berufung eingelegt. Für den 26. Juni ist vor einem Gericht in San Francisco eine Anhörung dazu geplant.

Michon Eben, Denkmalpflegerin im Auftrag der Reno-Sparks Indian Colony, sagt, sie setze noch immer auf Innenministerin Haaland, die Angehörige des indigenen Volkes Laguna im Staat New Mexiko ist. Am liebsten würde sie die Demokratin zu einem Gang durch das Land im Norden von Nevada einladen und sie „von einer indigenen Frau zur anderen“ bitten, sich „unsere Seite der Geschichte“ anzuhören.

RND/AP