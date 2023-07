﻿LKW-Fahrer fährt Aktivisten der Letzten Generation in Stralsund an

Stralsund. Tumultartige Szenen in der Stadt Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern: So schnell, wie die sechs Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ am Mittwochnachmittag auf dem Heinrich-Heine-Ring gesessen haben, so schnell wurden sie von den Passanten und Autofahrern auch wieder von der Straße gezogen. Dieses Spiel ging einige Minuten, bis es zu einem dramatischen Zwischenfall kam, der auch auf mehreren Videos festgehalten ist. Hupend rauschte ein Lkw heran, bremste stark und kam erst kurz vor drei der Demonstranten zum Stehen.

Der Fahrer steigt aus, zieht einen Aktivisten zur Seite, droht einem anderen Schläge an. Dann steigt er wieder ein und will weiterfahren – dabei schleift er den ersten Aktivisten über einen Meter weg, der junge Mann verschwindet zur Hälfte unter dem Fahrzeug.

Aktivist aus Stralsund: „Das habe ich so noch nicht erlebt“

Eine halbe Stunde später sitzt der Demonstrant immer noch auf der Straße – jetzt festgeklebt. Der „Ostsee Zeitung“ (OZ) erklärt er, wie er den Vorfall wahrgenommen hat. „Das hat mich sehr überrascht, dass dieser Mensch mehrfach angefahren ist, das habe ich so noch nicht erlebt. Aber es ist halt passiert. Das nehme ich auf mich, wenn ich hier bin“, erklärt er.

Sichtbare Verletzungen hatte er nach dem Vorfall keine. Er konnte, nachdem er durch Polizeibeamte von der Fahrbahn gelöst wurde, selbst laufen. „Das Kinn tut weh, der Arm tut weh, das Knie tut ein bisschen weh. Aber das gehört mit dazu.“ Die Polizei spricht später von zwei Leichtverletzten durch die Attacke des Lkw-Fahrers.

OZ-Reporter im Gespräch mit einem Klimaaktivisten der „Letzten Generation" In Stralsund haben Aktivisten der „Letzten Generation" demonstriert. Während der Demo verlor ein Lkw-Fahrer die Nerven und überfuhr einen der Demonstrant fast.

Auf die Frage, ob er für seine Ziele auch ins Gefängnis gehen würde, sagte der junge Mann ohne zu zögern: „Ja, ich werde demnächst nach Bayern fahren und mich dort in Gewahrsam nehmen lassen.“ Für die Aktion in Stralsund ermittelt die Polizei gegen ihn und seine Mitstreiter wegen des Anfangsverdachts einer Straftat nach dem Versammlungsgesetz, Nötigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

Dieser Artikel erschien zunächst in der „Ostsee Zeitung“ (OZ).