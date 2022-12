Lockerbie-Terrorakt von 1988: Mutmaßlicher Bombenbauer vor Gericht

Am 21. Dezember 1988 stürzte nach einem Bombenanschlag ein Flugzeug der amerikanischen Fluglinie Pan Am ab. Dabei kamen alle 259 Insassen der Maschine sowie 11 Bewohner von Lockerbie ums Leben.

Washington. Der mutmaßliche Bombenbauer des Anschlags auf ein Passagierflugzeug über dem schottischen Lockerbie 1988 hat sich bei einer Anhörung in einem US-Gericht zunächst nicht zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen geäußert. Dem früheren Mitarbeiter des libyschen Geheimdiensts, der dem Gericht am Montagabend (Ortszeit) in grüner Häftlingskleidung vorgeführt wurde, wird internationaler Terrorismus vorgeworfen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Er ließ sich bei der Anhörung gelegentlich über einen Dolmetscher ein. Die ihm zugeordneten Verteidiger erklärten, er verlange, von seinen eigenen Anwälten vertreten zu werden. Als die Vorwürfe gegen ihn diskutiert wurden, erklärte der Beschuldigte auf Arabisch, er können sich nicht äußern, bis er seinen Anwalt gesehen habe.

Terrorakt forderte 270 Menschenleben

Bei dem Terrorakt am 21. Dezember 1988 war ein Passagierflugzeug der US-Gesellschaft Pan Am über Lockerbie explodiert. Die Auslieferung des Mannes an die USA war ein Meilenstein in den jahrzehntelangen Ermittlungen zu dem Anschlag, der 270 Menschen aus 21 Ländern das Leben kostete - 259 an Bord des Fliegers und elf am Boden. 190 der Opfer waren US-Bürgerinnen und Bürger.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der angeklagte Libyer soll beim Bau einer Bombe beteiligt gewesen sein, die 1988 ein Passagierflugzeug über dem schottischen Lockerbie zerstörte. © Quelle: IMAGO/ZUMA Wire

„Auch wenn fast 34 Jahre seit den Taten des Angeklagten vergangen sind, haben sich zahllose Familien niemals ganz erholt“, sagte Erik Kenerson von der Staatsanwaltschaft bei einer Gerichtsanhörung im Beisein von Angehörigen der Opfer. Das Justizministerium hatte am Sonntag bekanntgegeben, dass der Verdächtige in den USA inhaftiert worden sei - zwei Jahre nach Erhebung der Anklage gegen ihn. Der Mann ist der erste Beschuldigte in dem Fall, der sich in einem amerikanischen Gerichtssaal verantworten muss.

RND/AP