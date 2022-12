Lockerbie-Attentat 1988: US-Behörden verhaften mutmaßlichen Bombenbauer

Polizisten und Ermittler untersuchen die Überreste des Flugdecks des abgestürzten Flugzeugs der amerikanischen Fluglinie Pan American. Am 21. Dezember 1988 stürzte nach einem Bombenanschlag ein Flugzeug der amerikanischen Fluglinie Pan Am ab.

Washington. Der mutmaßliche Bombenbauer des Anschlags auf ein Passagierflugzeug über dem schottischen Lockerbie 1988 befindet sich in US-Gewahrsam. Der Libyer solle bald erstmals vor einem US-Bezirksgericht erscheinen, teilte das Justizministerium in Washington am Sonntag mit. Wie die USA des Verdächtigen habhaft wurden, behielt das Ministerium für sich.

Die schottische Staatsanwaltschaft erklärte, sie habe die Familien der Hinterbliebenen informiert. „Die schottische Staatsanwaltschaft und die Polizei werden in Zusammenarbeit mit der britischen Regierung und den US-Kollegen die Ermittlungen fortsetzen“, betonte sie. Ziel sei es, alle vor Gericht zu bringen, die mit dem bislang einzigen wegen des Anschlags Verurteilten, dem Libyer Abdel Bassit al-Megrahi, zusammengearbeitet hätten.

Bei dem Anschlag am 21. Dezember 1988 war ein Passagierflugzeug der US-Gesellschaft Pan Am über Lockerbie explodiert. Dabei kamen 270 Menschen ums Leben. 2001 wurde Al-Megrahi wegen des Anschlags verurteilt. Er starb 2012 in Tripolis. Am 32. Jahrestag des Anschlags im Dezember 2020 gab das US-Justizministerium neue Anklagepunkte gegen den Libyer bekannt, der sich nun in US-Gewahrsam befindet.

Lockerbie-Anschlag: Verhafteter wäre erster, der vor US-Gericht kommt

Ein Durchbruch bei den Ermittlungen kam, als US-Vertreter 2017 ein Exemplar eines Interviews erhielten, das der Mann 2012 libyschen Strafverfolgungsbehörden gab. Der langjährige Sprengstoffexperte des libyschen Geheimdienstes war nach dem Sturz des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi in Gewahrsam genommen worden.

In dem Interview räumte er nach US-Angaben den Bau der Bombe ein und sagte, er habe mit zwei weiteren Personen zusammengearbeitet, um den Anschlag auszuführen. Der Anschlag sei vom libyschen Geheimdienst angeordnet worden, habe er erklärt und gesagt, nach dem Anschlag habe Gaddafi ihm und anderen Mitgliedern des Teams gedankt, heißt es in einer beglaubigten Erklärung der US-Bundespolizei FBI in dem Fall.

Der Mann ist der dritte libysche Geheimdienstmitarbeiter, gegen den in den USA im Zusammenhang mit dem Lockerbie-Anschlag Anklage erhoben wurde. Er wäre aber der erste, der sich vor einem US-Gericht verantworten müsste.

